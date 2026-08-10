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झारखंड छात्र आंदोलन: विधानसभा में बोली हेमंत सरकार- छात्रों की 98 फीसदी मांगें मानीं, मंत्री बोले- BJP ने हाईजैक किया आंदोलन

Jharkhand Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है. सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के करीब पहुंच गए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:27 PM IST
झारखंड छात्र आंदोलन: विधानसभा में बोली हेमंत सरकार- छात्रों की 98 फीसदी मांगें मानीं, मंत्री बोले- BJP ने हाईजैक किया आंदोलन
Image Credit: झारखंड छात्र आंदोलन

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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