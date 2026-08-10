/झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा

Jharkhand student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ 17वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है. रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च के बीच अब एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है. एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए सीबीआई जांच और छात्रों से बातचीत की मांग की है. दिल्ली में भाजपा सांसद और वकील उज्ज्वल निकम ने कहा, 'हर कोई जानता है कि वहां किसकी सरकार है. क्या उन्होंने अब तक झारखंड में उन लोगों से मुलाकात की है?' उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी मांगें हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि केंद्र सरकार ने किया है. केंद्र सरकार ने तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा था.