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झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा

Jharkhand student Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है. रांची में विधानसभा मार्च के बीच एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार से छात्रों से बातचीत करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:53 PM IST
झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा
Image Credit: झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत तेज, एनडीए नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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