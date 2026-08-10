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झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बोले-बल प्रयोग गलत, बातचीत से निकलेगा समाधान

Rahul Gandhi: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बल प्रयोग को गलत बताते हुए झारखंड सरकार से छात्रों की बात सुनने और बातचीत के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:05 PM IST
झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बोले-बल प्रयोग गलत, बातचीत से निकलेगा समाधान
Image Credit: झारखंड में छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बोले-बल प्रयोग गलत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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