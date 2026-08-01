'बाल बच्चे हो गए, पर नौकरी नहीं मिली...', JSSC-JPSC के 'सिस्टम' से लड़ते छात्रों ने बताई अपनी आपबीती

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झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए अनियमितता के खिलाफ छात्र रांची में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं. एक तरफ जहां घर से दूर वह सिस्टम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने अभिभावकों के सवालों से भी दो-चार होना पड़ रहा है. किसी की मां अपने बच्चों की शादी का सपना लिए बूढ़ी हो रही है, तो कोई शादी के प्रेशर की वजह से कई सालों से घर नहीं जा रहा. अगर किसी छात्र की शादी हो भी गई है, तो वह अब घर की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है. कुछ छात्र ऐसे हैं, जिनका सपना था कि वह अपने मां पिता की सेवा करें, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है और वह खुद से नजर नहीं मिल पा रहे हैं. धरना प्रदर्शन में आए छात्रों में से कुछ छात्रों ने अपनी पीड़ा बताई.
छात्रों ने सुनाई अपनी आपबीती
एक छात्र ने बताया कि तैयारी की, शादी हो गई है और बच्चे भी हैं, नौकरी नहीं मिली. जिंदगी बहुत मुश्किल है. मुझे सरकार पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मुझमें उम्मीद बाकी है. मेरा पढ़ाई छोड़ने का भी मन नहीं है, आखिर मैं उस चीज से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं जिसके लिए मैंने अब तक अपनी जिंदगी समर्पित किया है. मैं अपने बच्चे को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, क्योंकि वहां बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होती.
वहीं, एक दूसरे छात्र ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'बच्चा स्कूल गया है, उसका डाइपर लीक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है. हेमंत चाचा को ये नहीं पता कि एग्जाम लीक हो रहा है.' एक अन्य छात्र ने कहा कि घर से ज्यादा दबाव खुद पर है. माता-पिता अब बूढ़े हो गए हैं. उन्हें आसरा था कि बच्चा कुछ करेगा, लेकिन आज भी हम बेरोजगार हैं.
'दर्द की गहराई को बयां नहीं कर सकता'
एक और छात्र ने कहा कि इस दर्द को कैसे बयान करें. शादी हो गई, लेकिन नौकरी नहीं है. घर वाले सब्र रख रहे हैं, तब तो हम जिंदा हैं. लेकिन परिवार कैसे चल रहा ये बता नहीं पाएंगे. विरोध प्रदर्शन में शामिल एक और छात्र ने कहा कि उम्र निकल रही है, शादी बच्चे सब हो गए. उनकी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहे हैं. प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर जिंदगी गुजार रहे हैं. एग्जाम क्वालीफाई करने के बाद भी नौकरी नहीं हो पाया. एक और छात्र ने कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं. मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं, लेकिन अपने दर्द की गहराई को बयां नहीं कर सकता. मैं अपनी पढ़ाई के लिए दस साल से रांची में रह रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पाई है. मेरे माता-पिता मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं.