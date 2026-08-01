'बाल बच्चे हो गए, पर नौकरी नहीं मिली...', JSSC-JPSC के 'सिस्टम' से लड़ते छात्रों ने बताई अपनी आपबीती

'दर्द की गहराई को बयां नहीं कर सकता'

एक और छात्र ने कहा कि इस दर्द को कैसे बयान करें. शादी हो गई, लेकिन नौकरी नहीं है. घर वाले सब्र रख रहे हैं, तब तो हम जिंदा हैं. लेकिन परिवार कैसे चल रहा ये बता नहीं पाएंगे. विरोध प्रदर्शन में शामिल एक और छात्र ने कहा कि उम्र निकल रही है, शादी बच्चे सब हो गए. उनकी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पा रहे हैं. प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर जिंदगी गुजार रहे हैं. एग्जाम क्वालीफाई करने के बाद भी नौकरी नहीं हो पाया. एक और छात्र ने कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं. मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूं, लेकिन अपने दर्द की गहराई को बयां नहीं कर सकता. मैं अपनी पढ़ाई के लिए दस साल से रांची में रह रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पाई है. मेरे माता-पिता मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं.