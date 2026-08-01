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'बाल बच्चे हो गए, पर नौकरी नहीं मिली...', JSSC-JPSC के 'सिस्टम' से लड़ते छात्रों ने बताई अपनी आपबीती

JSSC-JPSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी से लड़ते छात्रों ने अपनी आपबीती बताई. किसी ने कहा कि शादी हो गई, घर संभालने में परेशानी हो रही है, तो किसी ने कहा कि खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहे हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 01, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:26 PM IST
'बाल बच्चे हो गए, पर नौकरी नहीं मिली...', JSSC-JPSC के 'सिस्टम' से लड़ते छात्रों ने बताई अपनी आपबीती
Image Credit: JSSC-JPSC के &#039;सिस्टम&#039; से लड़ते छात्रों ने बताई अपनी आपबीती (जी मीडिया)

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