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झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, रिम्स में 8 मरीज पॉजिटिव

Swine Flu in Jharkhand: झारखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में अलर्ट जारी किया है. रांची स्थित रिम्स में 8 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और निजी व बच्चों के अस्पतालों में भी फ्लू के मरीज बढ़े हैं.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:26 PM IST
झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, रिम्स में 8 मरीज पॉजिटिव
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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