/झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, रिम्स में 8 मरीज पॉजिटिव

Swine Flu in Jharkhand: झारखंड में लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है. राज्यभर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सर्तक रहने और अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार करने को कहा है, ताकि संक्रमित मरीजों को समय पर इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.