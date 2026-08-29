/झारखंड में स्वाइन फ्लू का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, रिम्स में 8 मरीज पॉजिटिव

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Swine Flu in Jharkhand: झारखंड में लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ रहा है. राज्यभर में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सर्तक रहने और अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार करने को कहा है, ताकि संक्रमित मरीजों को समय पर इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.
रांची स्थित रिम्स में भी स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है. इस महिने अब तक 11 मरीजों का स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराया गया है, जिनमें से 8 मरीजों कती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. अभी भी 2 मरीज फिलहाल रिम्स में भर्ती है और उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है. अस्पताल प्रशासन संक्रमित मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.
वहीं राजधानी रांची के अलग-अलग निजी अस्पतालों में भी फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में जांच और उपचार की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
बच्चों के अस्पताल रानी चिल्ड्रेन अस्पताल में भी फ्लू से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इलाज और निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत किया है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और फ्लू के लक्षण होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें.