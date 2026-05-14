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Jharkhand T20 Cricket League: आईपीएल की तर्ज पर झारखंड में होगा टी20 लीग का आयोजन, जून में होगा शुरू

Jharkhand T20 Cricket League: आईपीएल की तर्ज पर झारखंड में होगा टी20 लीग का आयोजन जून में होने जा रहा है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से कॉन्फिडेंस और यकीन आता है कि बड़े मैच में खेला जा सकता है.

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 08:37 PM IST

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Jharkhand T20 Cricket League
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Jharkhand T20 Cricket League: इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन झारखंड T20 क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रहा है. यह टूर्नामेंट झारखंड के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का एक जरिया बनेगा. T20 क्रिकेट लीग के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन भी शामिल हुए. इस मौके पर ईशान किशन ने कहा, 'सौरभ तिवारी का बहुत-बहुत शुक्रिया. मैं इतने सालों से झारखंड में खेल रहा हूं, फिर भी मुझे पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिला. इसकी योजना काफी समय से चल रही थी और आखिरकार आज ये मैच हो रहे हैं. खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जिससे एक मजबूत टीम और बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा.'

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के प्लेयर आईपीएल में जा रहे हैं, यह बड़ी बात है. नए खिलाड़ियों के लिए एक टिप है कि माइंड सेट मजबूत रखें. इस लीग में खेलने की कोशिश रहेगी. किसी भी प्लेयर के लिए बड़ी चीज है कि उस लीग का हिस्सा बने. जेएससीए और भी बेहतर होगा. धोनी के प्लान क्या हैं वो पता नहीं चल पाता है. लोकल लैंग्वेज में कमेंट्री होगी. ऑडियंस से अपील है कि मैच देखने जरूर आइए. सच्चे फैंस आपको हर पल सपोर्ट करते हैं. ऐसे टूर्नामेंट से कॉन्फिडेंस और यकीन आता है कि बड़े मैच में खेला जा सकता है. वहीं, शादी के सवाल पर ईशान ने कहा कि शादी करने का इरादा नहीं है, अभी भारतीय टीम को और भी वर्ल्ड कप जीतने हैं.

JSCA के प्रेसिडेंट अजय नाथ शाह देव ने कहा कि बड़ी कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं. यहां ईशान की मौजूदगी एक अहम बात है. इससे T20 लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को एक शानदार मौका मिलेगा. महिलाओं की लीग भी आयोजित की जाएगी. हम दर्शकों से कहेंगे कि आएं और इसमें शामिल हों. हमें उम्मीद है कि ईशान आगे चलकर नेशनल टीम के कप्तान बनेंगे. JSCA के वाइस प्रेसिडेंट संजय पांडे ने कहा कि हम झारखंड राज्य से किए गए अपने वादों को पूरा कर रहे हैं. प्रीमियर लीग एक सपना था और अब हम उस सपने को हकीकत बना रहे हैं. यह टूर्नामेंट जून के महीने में शुरू होने वाला है.

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JSCA सेक्रेट्री सौरव तिवारी ने कहा कि समर वेकेशन के टाइम पर यह टूर्नामेंट हो रहा है, एक अच्छा प्लेटफार्म है. आईपीएल में बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो लीग के थ्रू पहुंचे हैं. हम चाहेंगे कि ईशान किशन के जैसे और भी खिलाड़ी यहां से निकले. ज्वाइंट सेक्टरी शाहबाज नदीम ने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हमारे खिलाड़ियों को एक प्लेटफार्म मिले. हम उस कोशिश को आकर दे रहे हैं. हम एक स्टेज दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भी बड़े स्तर पर जाएं.

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