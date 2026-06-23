झारखंड टी20 का फाइनल आज: क्या कुमार देवब्रत का 'मोमेंटम' रोक पाएगा विराट सिंह की 'मजबूत बैटिंग' का तूफान?

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Jharkhand T20 League 2026: IPL की तर्ज पर शुरू हुई झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 का आज महामुकाबला है. रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. 10 जून से शुरू हुई इस रोमांचक लीग को आज नया चैंपियन मिलेगा. दोनों कप्तानों ने जीत का भरोसा जताया है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि फाइनल मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है.
फाइनल से पहले दोनों टीमों के कप्तान जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आए. छोटानागपुर रॉयल्स के कप्तान विराट सिंह ने कहा कि टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है और कुशाग्र के जुड़ने से टीम को और मजबूती मिली है. वहीं, जमशेदपुर स्टीलर्स के कप्तान कुमार देवब्रत का कहना है कि टी20 क्रिकेट पूरी तरह मोमेंटम का खेल है और उनकी टीम हर चुनौती के लिए तैयार है.
दोनों टीमों के कप्तानों ने झारखंड में आयोजित इस लीग को खिलाड़ियों के भविष्य के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बताया. पूर्व में IPL का हिस्सा रहे विराट सिंह को खुद के साथ-साथ अन्य खिलाड़ियों के लिए भी उम्मीद है कि यहां बेहतर प्रदर्शन करने वालों को IPL में जरूर मौका मिलेगा.
रांची का JSCA स्टेडियम आज झारखंड टी20 लीग 2026 के सबसे बड़े मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है. शाम 6 बजे से शुरू होने वाले फाइनल में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स खिताब के लिए भिड़ेंगे. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के दम पर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची हैं और अब उनकी नजरें ट्रॉफी पर टिकी हैं. क्रिकेट प्रेमियों में मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह है और स्टेडियम में दर्शकों के लिए मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था की गई है.