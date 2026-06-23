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झारखंड टी20 का फाइनल आज: क्या कुमार देवब्रत का 'मोमेंटम' रोक पाएगा विराट सिंह की 'मजबूत बैटिंग' का तूफान?

Jharkhand T20 League 2026: झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 का फाइनल आज रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा. खिताब के लिए छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स आमने-सामने होंगी. दोनों कप्तानों ने जीत का दावा किया है, जबकि दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश निशुल्क रखा गया है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:48 PM IST
झारखंड टी20 का फाइनल आज: क्या कुमार देवब्रत का 'मोमेंटम' रोक पाएगा विराट सिंह की 'मजबूत बैटिंग' का तूफान?
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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