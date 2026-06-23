झारखंड टी20 का फाइनल आज: क्या कुमार देवब्रत का 'मोमेंटम' रोक पाएगा विराट सिंह की 'मजबूत बैटिंग' का तूफान?

Jharkhand T20 League 2026: IPL की तर्ज पर शुरू हुई झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 का आज महामुकाबला है. रांची के JSCA स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स की टीमें आमने-सामने होंगी. 10 जून से शुरू हुई इस रोमांचक लीग को आज नया चैंपियन मिलेगा. दोनों कप्तानों ने जीत का भरोसा जताया है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि फाइनल मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रखा गया है.