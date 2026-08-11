/पलामू में बड़ा रेल हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी हुई बेपटरी, 12 डिब्बा पटरी से उतरे

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झारखंड से एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है. यहां पलामू जिले में गढ़वा रोड–सिगसिगी के बीच कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई. मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. इससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है. रेलवे की ओर से राहत और बहाली का काम शुरू किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन रेलखंड पर हुआ है. रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं. हालांकि, हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.
बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी पलामू की ओर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेल डिवीजन की तरफ जा रही थी. इस दौरान अचानक वह हादसे का शिकार हो गई और उसके 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस हादसे से रेल यातायात के प्रभावित होने से रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. रेल अधिकारियों के अनुसार ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी है.
इन ट्रेनों पर पड़ सकता है असर
11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस — करीब 13:20 बजे
53357 बरकाकाना-डेहरी ऑन सोन पैसेंजर — करीब 13:30 बजे
18613/18631 रांची-चोपान एक्सप्रेस — करीब 14:07 बजे
63558 वाराणसी-बरकाकाना मेमू — करीब 14:30 बजे
53343 गोमोह-चोपान पैसेंजर — करीब 14:55 बजे
53358 डेहरी ऑन सोन-बरकाकाना पैसेंजर — करीब 17:15 बजे
हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है. रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना का कारण स्पष्ट हो सकेगा.