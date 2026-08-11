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पलामू में बड़ा रेल हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी हुई बेपटरी, 12 डिब्बा पटरी से उतरे

झारखंड से एक बड़ा रेल हादसा सामने आया है. यहां पलामू जिले में गढ़वा रोड–सिगसिगी के बीच कोयला लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई. मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. इससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है. रेलवे की ओर से राहत और बहाली का काम शुरू किया जा रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:50 PM IST
पलामू में बड़ा रेल हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी हुई बेपटरी, 12 डिब्बा पटरी से उतरे
Image Credit: पलामू में बड़ा रेल हादसा, कोयला लदी मालगाड़ी हुई बेपटरी, 12 डिब्बा पटरी से उतरे (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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