झारखंड ट्रेजरी घोटाले पर सरकार का बड़ा फैसला, 2000 से 2026 तक की होगी जांच, संपत्तियां होंगी जब्त

Jharkhand News: झारखंड में कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर अब सरकार सख्त रुख में नजर आ रही है. वर्ष 2000 से लेकर 2026 तक के सभी मामलों की व्यापक जांच कराने की तैयारी है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इस घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने गढ़वा पहुंचने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकारी खजाने से हुए एक-एक रुपये की वसूली की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि दोषियों की चल-अचल संपत्ति तक जब्त की जा सकती है, ताकि जनता के पैसे की पूरी भरपाई हो सके.

वित्त मंत्री ने गढ़वा दौरे के दौरान राज्य के दो प्रमुख और संवेदनशील मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि झारखंड में इन दिनों ट्रेजरी घोटाला और उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला काफी चर्चा में है. ट्रेजरी घोटाले पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि अब तक करीब 30 से 40 करोड़ रुपये के गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिनमें बोकारो और हजारीबाग के केस शामिल हैं. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और सरकार इसे बेहद गंभीरता से ले रही है.

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मंत्री ने आगे कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में मौजूद कुल 33 ट्रेजरी की जांच कराई जाएगी. जांच के दायरे में आने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर राशि की रिकवरी की जाएगी और हर हाल में पैसा वापस ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा.

वहीं, जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि इस विषय की जानकारी उन्हें मुख्य रूप से मीडिया के माध्यम से मिली है, क्योंकि यह मामला उनके विभाग से संबंधित नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में भी सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

रिपोर्ट:आशीष प्रकाश राजा