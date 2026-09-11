/झारखंड में दो अलग-अलग जगहों पर मिले शव: धनबाद में महिला का सिर कटा लाश बरामद तो गिरिडीह में क्षत-विक्षत लाश मिलने से सनसनी

राज्य चुनें
Jharkhand Crime News: धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के ढांगी बस्ती, मड़ई थान के आगे चटनियां पुल के सामने शुक्रवार को जंगल से एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. महिला का सिर और धड़ अलग-अलग जगहों पर मिला है. शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. बताया जाता है कि गांव निवासी किशोर कुमार महतो शौच के लिए जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान उसकी नजर पहले महिला के पैर पर पड़ी. शक होने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया. ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो महिला का शव पड़ा था और उसका सिर शरीर से अलग था. घटना की सूचना आशीष महतो ने बलियापुर थाना पुलिस को दी.
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. घटनास्थल से अगरबत्ती समेत कुछ पूजा सामग्री मिलने की भी बात सामने आई है. इसे लेकर स्थानीय लोगों ने महिला की नरबलि देकर हत्या किए जाने की आशंका जताई है. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल नरबलि की पुष्टि नहीं की है और मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.
बलियापुर थाना के ASI अशोक कुमार ने बताया कि महिला की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच होने का अनुमान है. महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि रांची से एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया गया है. दोनों टीमों की जांच के बाद घटना से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. पुलिस महिला की पहचान कराने के साथ उसकी मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
वहीं, दुसरी ओर झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी स्थित गादीटांड में एक व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि शव पूरी तरह जला हुआ और गल चुका है, जिससे तेजाब डालकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और जमुआ थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने और मामले की जांच की तैयारी में जुटी है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा (धनबाद), मृणाल सिन्हा (गिरिडीह)