/झारखंड में दो अलग-अलग जगहों पर मिले शव: धनबाद में महिला का सिर कटा लाश बरामद तो गिरिडीह में क्षत-विक्षत लाश मिलने से सनसनी

Jharkhand Crime News: धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के ढांगी बस्ती, मड़ई थान के आगे चटनियां पुल के सामने शुक्रवार को जंगल से एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. महिला का सिर और धड़ अलग-अलग जगहों पर मिला है. शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. बताया जाता है कि गांव निवासी किशोर कुमार महतो शौच के लिए जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान उसकी नजर पहले महिला के पैर पर पड़ी. शक होने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया. ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा तो महिला का शव पड़ा था और उसका सिर शरीर से अलग था. घटना की सूचना आशीष महतो ने बलियापुर थाना पुलिस को दी.