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झारखंड में दो अलग-अलग जगहों पर मिले शव: धनबाद में महिला का सिर कटा लाश बरामद तो गिरिडीह में क्षत-विक्षत लाश मिलने से सनसनी

Jharkhand Crime News: धनबाद के बलियापुर में जंगल से अज्ञात महिला का सिर और धड़ अलग-अलग मिलने से सनसनी फैल गई. घटनास्थल से पूजा सामग्री मिलने पर नरबलि की आशंका जताई गई है. वहीं गिरिडीह के जमुआ में भी एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 11, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:18 PM IST
झारखंड में दो अलग-अलग जगहों पर मिले शव: धनबाद में महिला का सिर कटा लाश बरामद तो गिरिडीह में क्षत-विक्षत लाश मिलने से सनसनी
Image Credit: धनबाद में महिला का सिर कटा लाश बरामद (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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