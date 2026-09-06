झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सीनियर लीडर सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात निधन हो गया. वो गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे. बताया जा रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पिछले कई दिनों से गिरिडीह से बाहर थे और दो दिन पहले ही लौटे थे. शनिवार की देर रात वे हरसिंगरायडीह स्थित अपने घर पर थे, जहां अचानक उनके सीने में दर्द हुआ. रात को सोने जाने के दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया. इसके बाद घरवाले आनन-फानन में उन्हें मरसी हॉस्पिटल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मंत्री जी के निधन की खबर सुनते ही परिवार समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी.