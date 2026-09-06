Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्‍य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन, पूरे प्रदेश में शोक की लहर

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्‍य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन, पूरे प्रदेश में शोक की लहर

झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सीनियर लीडर सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात को हार्ट अटैक आने से निधन हो गया. मरसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मंत्री जी के निधन की खबर सुनते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 06, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:55 AM IST
झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्‍य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन, पूरे प्रदेश में शोक की लहर
Image Credit: झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्‍य कुमार सोनू का हार्ट अटैक से निधन, पूरे प्रदेश में शोक की लहर (File Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं
2
3
4
5