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झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सीनियर लीडर सुदिव्य कुमार सोनू का शनिवार देर रात निधन हो गया. वो गिरिडीह स्थित अपने आवास पर थे. बताया जा रहा है कि मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पिछले कई दिनों से गिरिडीह से बाहर थे और दो दिन पहले ही लौटे थे. शनिवार की देर रात वे हरसिंगरायडीह स्थित अपने घर पर थे, जहां अचानक उनके सीने में दर्द हुआ. रात को सोने जाने के दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया. इसके बाद घरवाले आनन-फानन में उन्हें मरसी हॉस्पिटल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई. डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. मंत्री जी के निधन की खबर सुनते ही परिवार समेत पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ पड़ी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक जाहिर किया है. जेएमएम ने एक्स पर लिखा कि जिंदगी की क्षणभंगुरता. कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियां ही हमारे साथ हैं. जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है. पार्टी ने आगे लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार स्तब्ध और मर्माहत है. उनका जाना पार्टी, सरकार और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उनके संघर्ष, सेवा और योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा. पार्टी ने दिवंगत आत्मा की शांति के साथ-साथ शोकाकुल परिवार का ढांढस बंधाया.
वहीं, झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने लिखा कि यह बहुत ही दुखद और दिल तोड़ने वाला नुकसान है. हमारे प्यारे भाई और करीबी साथी का कल निधन हो गया. इस खबर से मुझे गहरा दुख और सदमा पहुंचा है. इलाज के दौरान उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी. मंत्री अंसारी ने आगे लिखा कि वे मेरे लिए भाई की तरह थे और हमें कैबिनेट मंत्री के तौर पर साथ काम करने का सौभाग्य मिला. हमने जो अनमोल पल साथ बिताए और उनका स्नेहपूर्ण स्वभाव हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा.
उन्होंने कहा कि उनका असमय निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है. गहरे दुख की इस घड़ी में, मैं शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा हूं. जोबा मांझी ने लिखा कि झारखंड सरकार में माननीय मंत्री भाई सुदिव्य कुमार सोनू जी के आकस्मिक निधन की खबर से स्तब्ध हूं. कल रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनका देहांत हो गया. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें एवं दुःख की इस घड़ी में परिवार जनों को सहन शक्ति दें. झामुमो परिवार के लिए बड़ी क्षति है.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा कि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके समर्थकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने लिखा कि झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी के आकस्मिक निधन का अत्यंत दुखद समाचार मिला. ॐ शांति