विष्णुगढ़ कांड से दहला झारखंड: मासूम को इंसाफ दिलाने सड़क पर उतरी सियासत, मंत्री राधा कृष्ण किशोर का पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम

Jharkhnad News: झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में एक 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की घटना से पूरे जिले में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इसी संवेदनशील माहौल के बीच राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की. परिजनों के आंसू पोंछते हुए मंत्री ने भावुक होकर कहा कि वह यहां किसी सरकारी पद या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर परिवार का दुख साझा करने आए हैं. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे प्रशासन और सरकार दोनों ही बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को तत्काल पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए. मंत्री ने पुलिस को दो दिनों (48 घंटे) का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए.

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उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह इस मामले की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके.

इस वारदात के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा (BJP) ने हजारीबाग में बंद का आह्वान किया है, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बना हुआ है. सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री किशोर ने स्वीकार किया कि राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाएं सरकार और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं. मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.