Jharkhand Weather: प्रचंड हीटवेव से बेहाल झारखंड में आज होगी बारिश! इन 20 जिलों में आंधी-ठनका का येलो अलर्ट जारी

Jharkhand Weather Report Today: उत्तर भारत इस समय आग की भट्ठी बना हुआ है. सुबह से ही सूरज ऐसे आग उगल रहा है कि लोग घरों में दुबक रहे हैं. दोपहर होते-होते सड़कों पर हीटवेव का कर्फ्यू लागू हो जाता है. गर्मी का आलम यह है कि रात में पसीना छूट रहा है. झारखंड के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव का कहर देखने को मिल रहा है. इस तपिश के बीच मौसम विभाग (IMD) की ताजा भविष्यवाणी राहत की उम्मीद लेकर आई है. मौसम विभाग ने झारखंड के अधिकांश हिस्सों में आज (गुरुवार, 21 मई) बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंघभूम, पश्चिमी सिंघभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में आज रात तक भारी बारिश हो सकती है.

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इन जिलों में आंधी की संभावना भी बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बारिश के दौरान 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा कुछ हिस्सों में ठनका और ओले गिरने की आशंका जताई गई है. आईएमडी की ओर से इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं उत्तर-पश्चिम झारखंड के चारों जिलों (पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार) में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इन जिलों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.