Jharkhand Weather: कहीं बारिश तो कहीं शुष्क मौसम; झारखंड के 15 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, वज्रपात की भी आशंका

Jharkhand Weather: जून महीने की शुरुआत के साथ ही झारखंड के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग रांची के अनुसार, आज (3 जून, 2026) राज्य का मौसम मिलाजुला रहने वाला है. उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा, वहीं राजधानी रांची सहित मध्य, दक्षिण और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश और आंधी-तूफान की स्थिति बनी हुई है.

किन जिलों में होगी बारिश?

IMD के अनुसार, आज राज्य के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुर, कोडरमा और साहिबगंज जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है. वहीं रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और तीनों सिंहभूम जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राज्य के कई जिलों आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई अन्य जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि, उत्तर-पूर्वी झारखंड के जिलों के लिए ऐसा कोई अलर्ट नहीं है और वहां मौसम सामान्य रहने की संभावना है.

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किस जिले में कितना रहेगा पारा?

तापमान की बात करें तो आज राज्य में गर्मी का असर बरकरार रहने वाला है. पलामू और गढ़वा जैसे जिलों में आज भी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं, देवघर और धनबाद में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, दुमका और बोकारो में 38 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. राजधानी रांची में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.