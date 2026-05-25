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झारखंड के खूंटी में उगा दुनिया का सबसे महंगा 'मियाजाकी' आम, महिला किसान ने ऑनलाइन बेचकर कमाया बंपर मुनाफा

Khunti News: झारखंड के खूंटी के तोरपा प्रखंड के मरचा गाँव में महिला किसान शिल्प्रिया तोपनो ने जापान के मियाजाकी और अमेरिका के रेड पाल्मर आम की सफल खेती कर नई मिसाल पेश की है. इन विदेशी आमों से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है और अन्य किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 08:49 AM IST

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झारखंड के खूंटी में उगा दुनिया का सबसे महंगा 'मियाजाकी' आम, महिला किसान ने ऑनलाइन बेचकर कमाया बंपर मुनाफा
झारखंड के खूंटी में उगा दुनिया का सबसे महंगा 'मियाजाकी' आम, महिला किसान ने ऑनलाइन बेचकर कमाया बंपर मुनाफा

Khunti News: झारखंड के खूंटी जिले में अब पारंपरिक खेती के साथ विदेशी नस्ल के फलों की खेती भी किसानों के लिए आमदनी का नया जरिया बनती जा रही है. जापान के विश्व प्रसिद्ध मियाजाकी आम और अमेरिका के रेड पाल्मर आम की खेती जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है. तोरपा प्रखंड के मरचा गांव की महिला किसान शिल्प्रिया तोपनो ने अपने बाड़ी में विदेशी नस्ल के महंगे आमों की सफल खेती कर नई पहचान बनाई है.

तोरपा प्रखंड के मरचा गांव की महिला किसान शिल्प्रिया तोपनो ने वर्ष 2022 में जापान के मियाजाकी आम के तीन और अमेरिका के रेड पाल्मर आम के सात पौधे मंगाकर अपने खेत में लगाए थे. अब ये पेड़ फल देने लगे हैं. विश्व के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाले मियाजाकी आम और रेड पाल्मर आम बाजार में हजारों रुपये प्रति किलो तक बिकता है. ऐसे में विदेशी नस्ल के आमों की खेती से बेहतर आमदनी की उम्मीद बढ़ गई है.

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महिला किसान के अनुसार इस वर्ष प्रत्येक पेड़ में लगभग दस-दस किलो तक फल लगे हैं. फलों की अच्छी पैदावार को देखकर वे उत्साहित हैं और आने वाले समय में खेती को और विस्तार देने की योजना बना रही हैं. विदेशी नस्ल के आमों की खेती से न केवल उनकी आय बढ़ने की संभावना है, बल्कि जिले के अन्य किसान भी आधुनिक और व्यवसायिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इन दिनों मरचा गांव में लगे विदेशी आम के पेड़ों को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है.

किसान शिल्प्रिया तोपनो ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा आम की पैदावार कम हुई है, लेकिन अन्य आमों की तुलना में अधिक मुनाफा होता है. उन्होंने बताया कि फलों को बेचने के लिए रांची ले जाया गया था और ऑनलाइन तरीके से भी बिक्री की गई थी. मियाजाकी आम को ₹1000 प्रति किलो और रेड पाल्मर आम को ₹500 प्रति किलो की दर से बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया गया था. हालांकि कहा जाता है कि मियाजाकी आम दुनिया का सबसे महंगा आम होता है.

रिपोर्ट: बृजेश कुमार

 

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