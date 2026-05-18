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झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे होंगी टीम इंडिया की कप्तान, आस्ट्रेलिया दौरे पर करेंगी टीम की अगुवाई
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झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे होंगी टीम इंडिया की कप्तान, आस्ट्रेलिया दौरे पर करेंगी टीम की अगुवाई

ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है. टीम में झारखंड की तीन खिलाड़ियों को जगह दी गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. सलीमा के अलावा निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग को भी टीम में जगह दी गई है. सलीमा टेटे हॉकी में शानदार डिफेंस के लिए जानी जाती हैं. वह ब्यूनर्स आयर्स में 2018 यूथ ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी हैं. वह यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ भारत की एफआईएच ओलंपिक क्वालिफायर जीत का अहम हिस्सा थीं. इसके अलावा 2020 ओलंपिक में भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थीं. हॉकी इंडिया के इस फैसले से झारखंड के खेलप्रेमियों में खुशी का माहौल है. 

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Salima Tete