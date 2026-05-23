Latehar News: JJMP का 5 लाख का इनामी कमांडर शिवा गिरफ्तार, 24 मामलों में था आरोपी

झारखंड के लातेहार जिले से एक बड़ी सफलता की खबर सामने आ रही है. लातेहार पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी (JJMP) के सक्रिय सब-जोनील कमांडर और पांच लाख रुपये के इनामी नक्सली शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई के दौरान संगठन का एक और सक्रिय उग्रवादी सह एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

लातेहार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुमार गौरव को यह पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का यह हार्डकोर उग्रवादी किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घूम रहा है. सूचना मिलते ही एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस की इस टीम ने लातेहार सदर थाना क्षेत्र में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी. छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को अपनी तरफ आते देख उग्रवादी शिवा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चौकस जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर कर और खदेड़ कर धर दबोचा.

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इसके साथ ही मौके पर मौजूद जेजेएमपी के एरिया कमांडर सुकुलदेव उरांव को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने प्रेस को बताया कि गिरफ्तार किए गए मुख्य उग्रवादी शिवा के खिलाफ लातेहार, चतरा और रांची जिलों के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी और लेवी वसूलने जैसे कुल 24 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और सरकार ने उस पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. पुलिस इन दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है.