Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3159450
Zee Bihar JharkhandJharkhand

झामुमो का 53वां स्थापना दिवस: झंडा मैदान में उमड़ा जनसैलाब, दिशोम गुरु को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

JMM News: झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी नजर आयी. इस दौरान दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन के संघर्षों और बलिदानों को याद कराया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:49 PM IST

Trending Photos

झामुमो का 53वां स्थापना दिवस: झंडा मैदान में उमड़ा जनसैलाब
झामुमो का 53वां स्थापना दिवस: झंडा मैदान में उमड़ा जनसैलाब

JMM 53rd Foundation Day: गिरिडीह के झंडा मैदान में 30 मार्च, 2026 दिन सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में गांडेय की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पूर्व मंत्री बेबी देवी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, कोडरमा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के अलावे, मेयर प्रमिला मेहरा, पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, डिप्टी मेयर सुमित कुमार समेत कई पूर्व विधायक व पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. 

कार्यक्रम की शुरुआत जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य अतिथियों ने पार्टी का झंडा फहरा कर और शहीद वेदियों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इसके बाद विधिवत रूप से दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया. कार्यक्रम में गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए. वहीं, कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर और झंडा मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. 

गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर गांडेय की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंन कहा कि झारखंड में विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सिर्फ कहते नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उसे पूरा करने का काम करते हैं. कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन आज सिर्फ झारखंड के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी, शोषितों और वंचितों के बेटा बन गए हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले 50 वर्षों में झारखंड एक ऐसा राज्य बन जाएगा, जो सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाएगा. 

कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ रोजगार दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें: 'जब तक सीता को इंसाफ नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा', अंबा प्रसाद की दो टूक चेतावनी

TAGS

JMM 53rd Foundation DayJhanda MaidanJharkhand news