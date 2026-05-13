'बहुत हुई मंहगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार...', PM मोदी की अपील पर JMM का वार, 9 पॉइंट्स में दिए सुझाव

Jharkhand Politics: पीएम मोदी की अपील पर कटाक्ष करते हुए जेएमएम ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में हाहाकार और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है.
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Jharkhand Politics: वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, मेट्रो या फिर पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल और एक साल तक सोना-चांदी नहीं खरीदने की अपील की है. पीएम मोदी की इस अपील पर विपक्ष हमलावर है. विपक्ष का कहना है कि भारत की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी से अब देश संभल नहीं रह रहा है. इस कड़ी में JMM ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश आपातकाल की ओर बढ़ रहा है. JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम से अब देश संभल नहीं रहा. उन्होंने कहा कि बहुत हुई मंहगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो मोदी सरकार.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में हाहाकार और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है. जनता के पैसे से अब आपकी विलासिता नहीं चलेगी. देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 12 वर्ष से खोखले दावे हो रहे. तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले सारे दावों की पोल पीएम ने खुद खोल दी. जब डॉलर 60 रुपए हुआ था, तब पीएम ने कहा था कि करेंसी गिरती है तो राष्ट्र दुर्बल होता है. आज करेंसी 90 पहुंच गया है.
जेएमएम नेता ने कहा कि जब सम्पूर्ण विपक्ष जिन बातों की ओर इशारा कर रहा था, तब बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे. इनकी सारी डींगें और बीजेपी का बड़बोलापन सामने आ गया. ऐसा लगता है पीएम का राष्ट्र के प्रति कोई दायित्व नहीं है. वो राष्ट्र के लिए त्याग की बात करते हैं. इतना ही नहीं जेएमएम महासचिव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर 9 सुझाव भी दिए हैं.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम नेता की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जेएमएम, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ करना चाह रही है. प्रधानमंत्री देश की अस्मिता और गौरव के प्रतीक होते हैं. प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं का उद्देश्य भारत के लिए निवेश, कूटनीतिक मजबूती, रोजगार और वैश्विक सम्मान सुनिश्चित करना है, जबकि हेमंत सरकार की यात्राओं का उद्देश्य केवल सत्ता बचाना और परिवारवादी राजनीति को मजबूत करना दिखाई देता है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद के लिए 100 करोड़ का शीशमहल बनवा रहे हैं. यह देश के सबसे महंगे और खर्चीले विलासिता के सुविधा से परिपूर्ण मुख्यमंत्री आवास में एक होगा.