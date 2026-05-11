झारखंड की राज्यसभा की दो सीटों पर झामुमो, कांग्रेस और बीजेपी की नजर, शुरू हो गई जोर-आजमाइश

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में खींचतान के बीच राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं. कांग्रेस ने असम में झामुमो को पर्याप्त सीटें नहीं दीं तो राज्यसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी वहीं दांव आजमा सकती है.
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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड के दो सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव पर झारखंड के सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की नजर है. झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि राज्यसभा में उनकी पार्टी के ही दोनों उम्मीदवार होंगे, तो सहयोगी दल कांग्रेस भी एक सीट पर दावेदारी पेश कर रही है. इधर, भारतीय जनता पार्टी भी राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है.
दोनों सीटें आराम से जीतेगी झामुमो: मनोज पांडेय
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय का कहना है कि हमारे पास दोनों सीटों के लिए कंफर्टेबल नंबर हैं और इंडिया ब्लॉक दोनों राज्यसभा की सीटें आराम से जीतेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की यह मांग है कि इस बार दोनों सीटों पर उनका ही उम्मीदवार चुनाव में हो.
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कांग्रेस झामुमो के आगे कटोरा लेकर भीख मांग रही: बीजेपी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान पर चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि कांग्रेस की हालत उस भिखारी के जैसी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कटोरा लेकर खड़ी है कि शायद एक सीट मिल जाए. रही बात भारतीय जनता पार्टी की तो एक सीट हमारे हिस्से से खाली हो रही है और भले ही हमारे पास अंकगणित नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए उनके उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग होगी और एक सीट जीतने में पार्टी कामयाब होगी.
बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली: कांग्रेस
बीजेपी के बयान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि यह इंडिया ब्लॉक का आपसी मामला है कि कौन कितने में चुनाव लड़ेगा. इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने वाली स्थिति है. वो इंतजार में है कि कब छींका टूटेगा और वो झपट्टा मारेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहां पर दाल नहीं गलने वाली.