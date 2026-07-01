/झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: 47 लाख वोटरों की मैपिंग न होने पर JMM-कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार

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झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बीएलओ घर-घर जाकर इन्युमरेशन फॉर्म दे रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार, लगभग दो करोड़ 64 लाख वोटर एसआईआर का हिस्सा बन रहे हैं. हालांकि, लगभग 47 लाख वोटरों का मैपिंग अब तक नहीं हो पाया है. 47 लाख वोटरों के मैपिंग नहीं होने पर बयानबाजी तेज हो गई है.
दरअसल, झारखंड में कुल दो करोड़ 64 लाख वोटर में लगभग 47 लाख वोटरों का अब तक मैपिंग नहीं हो पाया है, इसको लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जो आंकड़े आ रहे उससे मंशा स्पष्ट होती है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसे लागू करने का काम चुनाव आयोग करता है. 47 लाख अनमैप्ड लोग, कहीं न कहीं तलवार लटक रही है, लोगों को मतदान से वंचित किया जाएगा और जो एंटी बीजेपी के लोग हैं उस पर गाज गिरेगी.
उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा किसी सूरत में नहीं होने देगा. झामुमो के कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो शिफ्ट हो चुके हैं उनको छोड़कर बाकी लोग वंचित नहीं रहेंगे, ऐसा प्रयास हमारी पार्टी झामुमो और हमारी सरकार करेगी.
कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि दूसरे फेज की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, झारखंड में एक अच्छा संकेत है कि ओवर ऑल 82% मैपिंग हुआ है. अब 47 लाख बचे हुए अनमैप्ड वोटर हैं उस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना है, छूटे नहीं हमारे बीएलए 2 भी सुनिश्चित करेंगे कि गणना पत्र ठीक से भरा जाए . आगे कोई छूटे नहीं इसकी मैपिंग होनी चाहिए.
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीन दयाल वर्णवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, अगर चुनाव आयोग ऐसा कोई भी कार्य करेगा, तो जो देश के हित में हो जनता और लोकतंत्र के हित में हो. विरोधी सिर्फ विरोध के लिए विरोधी बने हैं, तो गलत है, सतर्क रहें. अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम कटता है, तो एक महीने का समय है, लेकिन विश्वास है चुनाव आयोग अपने काम सफलता पूर्वक करेगी. बाहर से आकर गलत तरीके से बंग्लादेशी यहां के वोटर बने हुए हैं उनका नाम कटना तय है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम कटना तय है. यहां के बाशिंदे एक भी वोटर का नाम नहीं कटेगा.