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झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: 47 लाख वोटरों की मैपिंग न होने पर JMM-कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार

Jharkhand SIR: झारखंड में कुल दो करोड़ 64 लाख वोटर में लगभग 47 लाख वोटरों का अब तक मैपिंग नहीं हो पाया है, इसको लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जो आंकड़े आ रहे उससे मंशा स्पष्ट होती है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसे लागू करने का काम चुनाव आयोग करता है.

Written ByKUMAR CHANDAN
Published: Jul 01, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:10 PM IST
झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: 47 लाख वोटरों की मैपिंग न होने पर JMM-कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार
Image Credit: (Photo-AI) झारखंड में SIR पर सियासी घमासानSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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