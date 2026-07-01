/झारखंड में SIR पर सियासी घमासान: 47 लाख वोटरों की मैपिंग न होने पर JMM-कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीन दयाल वर्णवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, अगर चुनाव आयोग ऐसा कोई भी कार्य करेगा, तो जो देश के हित में हो जनता और लोकतंत्र के हित में हो. विरोधी सिर्फ विरोध के लिए विरोधी बने हैं, तो गलत है, सतर्क रहें. अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम कटता है, तो एक महीने का समय है, लेकिन विश्वास है चुनाव आयोग अपने काम सफलता पूर्वक करेगी. बाहर से आकर गलत तरीके से बंग्लादेशी यहां के वोटर बने हुए हैं उनका नाम कटना तय है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो बाहर शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम कटना तय है. यहां के बाशिंदे एक भी वोटर का नाम नहीं कटेगा.