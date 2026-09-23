/बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ ठहाके लगाना पड़ा महंगा, JMM जिलाध्यक्ष शंभू राम सस्पेंड

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़वा जिला अध्यक्ष शंभू राम के खिलाफ बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई हुई है. केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय की ओर से 23 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश के तहत शंभू राम को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पार्टी की ओर से जारी आदेश में विभिन्न जनसंचार माध्यमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गढ़वा जिले के वरिष्ठ नेताओं से प्राप्त सूचनाओं का हवाला देते हुए संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच कराने की बात कही गई है.
मामले की जांच के लिए पार्टी ने पांच सदस्यीय समिति गठित की है. समिति में केंद्रीय समिति के सदस्य तनवीर आलम, मो. ताहिर अंसारी, जवाहर पासवान, राजकिशोर यादव और लल्ल राम को शामिल किया गया है. समिति को 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है.
दरअसल, हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर शंभू राम की गढ़वा विधानसभा से बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ तस्वीर और वीडियो वायरल हुए थे. इसके बाद शंभू राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी दी थी. हालांकि, देर रात एक और वीडियो वायरल होने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया.
वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी और जेएमएम जिला अध्यक्ष शंभू राम आपस में बातचीत करते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में विधायक को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि, जब भी वे कुछ बोलते हैं, पूरा जेएमएम उन्हें गरियाने लगता है, जिसमें मुखिया जी यानी शंभू राम भी शामिल हैं. इस पर दोनों के बीच ठहाका लगता है.
इसके बाद शंभू राम को यह कहते हुए सुना जा रहा है कि पार्टी के लोग उनसे पूछते हैं कि विधायक के खिलाफ वे क्यों नहीं बोल रहे हैं. इस पर वे जवाब देते हैं- 'बोलबई न यार', इसके बाद वे जोर से हंसते हुए नजर आते हैं.
बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने इस बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी और जेएमएम के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और मामले की शिकायत रांची स्थित पार्टी कार्यालय तक पहुंची. इसके बाद 23 सितंबर को शंभू राम के निलंबन की कार्रवाई की गई. फिलहाल, शंभू राम के खिलाफ लगे आरोपों की जांच पांच सदस्यीय समिति करेगी. अब सबकी नजरें समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं. आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा