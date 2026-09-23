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बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ ठहाके लगाना पड़ा महंगा, JMM जिलाध्यक्ष शंभू राम सस्पेंड

बीजेपी विधायक से जेएमएम जिला अध्यक्ष की मुलाकात भारी पड़ गई. फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय महासचिव ने शंभू राम को निलंबित कर दिया. जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है.

Reported ByZee Hindustan Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:49 PM IST
बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ ठहाके लगाना पड़ा महंगा, JMM जिलाध्यक्ष शंभू राम सस्पेंड
Image Credit: बीजेपी विधायक से JMM जिला अध्यक्ष की मुलाकात पड़ी भारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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