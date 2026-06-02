'मन की बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए', सुप्रियो भट्टाचार्य का पीएम मोदी पर तंज

Supriyo Bhattacharya on Central Government: झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2 जून, 2026 दिन मंगलवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में आगे बढ़ रही है, तब भारत की शिक्षा पद्धति को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है.

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दुर्भाग्य कि हमारे देश की केंद्रीय शिक्षा प्रणाली, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था शर्मसार करने वाला है. दुनिया जब एआई के दौर पर है उस वक्त हमारी शिक्षा पद्धति सम्पत्ति की ओर है और उसका श्रेय बीजेपी को जाता है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनको पीएम का संरक्षण प्राप्त है, नया नया प्रयोग करना है.

उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार 2.0 बनी आरएसएस ने पूरे शिक्षा पर संस्थागत कब्जा किया. नए-नए प्रयोग हुए. लगातार दो बार नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए. इस बार नीट परीक्षा ने जब गड़बड़ी पाई गई तब तक 35 बच्चे आत्महत्या कर चुके. फिर सीबीएसई का नतीजा आया, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ऑन स्क्रीन मार्किंग, इसमें भी नया स्कैम चला. झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रांची के एक 17 साल के स्टूडेंट ने सीबीएसई की पूरी पोल पट्टी खोल दिया कि किस तरह एजेंसी के चयन के मानक बदला गया और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दिया गया. नीट पर जब सवाल उठा तब कहा गया सीबीआई जांच होगी, पिछले बार भी कोई जांच नहीं आया.

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सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बड़े-बड़े प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान की तरफ धकेलना उद्देश्य है. अब नया नया पेंच लाया जा रहा, गलती करे सरकार और दोष बच्चे पर दे. सीबीएसई घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो 17 साल के बच्चे को देशद्रोही बोल दिया गया, पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया गया.

झामुमो महासचिव ने कहा कि पीएम मन की बात में बच्चों से कहते थे स्ट्रेस नहीं लेना, परीक्षा आता है जाता है, अब सीबीएसई की रिजल्ट आया, तो पीएम को जरुरत है बच्चों से बोलने का मेरे मंत्री में आपके साथ धोखा किया और आपने मेरी आंखें खोली. सीबीएसई और एनटीए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को एक पल भी मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं. ये बहुत गंभीर विषय है. अगर शिक्षा ही समाज से समाप्त हो जाएगा, तो समाज में कैसे तत्व आएंगे.

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब सरकार विद्यार्थी भी चुन रही कि कौन पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा. इन 12 सालों में जो चीजें देश में घटी, अर्थव्यस्था का बुरा हाल हुआ, विदेश नीति में हम परास्त हुए हैं उस पर अब पीएचडी नहीं होगा, अब देश में आरएसएस के सिलेबस पर पीएचडी होगी.

उन्होंने कहा कि पीएम ने देश की शिक्षा पद्धति को पारदर्शी बनने की थोड़ी भी सोच है. केंद्र सरकार ने शिक्षा बजट ने 6% कटौती किया है. बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करें और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें.