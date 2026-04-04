असम की इन 21 सीटों पर ताल ठोक रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस नेताओं को नहीं आ रहा रास

Assam Assembly Election 2026: झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो व्यवहार बिहार विधानसभा चुनाव में किया गया था, असम के विधानसभा चुनाव में वहीं दोहराया गया. इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की 21 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए. इन 21 विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी समाज की बहुलता है और पार्टी उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है. अब झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है. भाजपा की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन से बाहर आने की नसीहत दी जा रही है.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की इन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं:

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मजबत: प्रीति रेखा बारला

विश्वनाथ: तेहरू गौर

खुमतई: अमित नाग

चाबुआ: भूपेन मुरारी

गोसाईगांव: फ्रेडकिसन हांसदा

सोनारी: बलदेव तेली

दुलाजान: पीटर मिंज

रोगोंनादी: पवन सौताल

डिग्बोई: भरत नायक

भेरगांव: प्रभात दास पनिका

तिंगखौंग: महावीर बास्के

बरचलिया: अब्दुल मजान

रागापाड़ा: मैथ्यू टोपनो

मरगहटिया: जमाल मिंज

नहरकटिया: संजय बाघ

माकुम: मुन्ना कर्मकार

दुमदुमा: रत्नाकर तांती

सारूपाथर: साहिल मुंडा

टीटाबोर: सोनिया

बोकाजन: प्रतापचिंग रंगपहाड़

खोवांग : प्रभाकर दास

गौरव गोगोई की रांची यात्रा विफल

हाल ही में असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई रांची दौरे पर आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी. बताया जाता है कि असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रियता से कांग्रेस परेशान थी और उसी का निदान करने के लिए गोगोई रांची दौरे पर आए थे. हालांकि, जिस आक्रामक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा असम के विधानसभा चुनाव में उतरी है, उससे लगता है कि गौरव गोगोई की रांची यात्रा का कोई फल नहीं निकला.

5 राज्यों के चुनाव में बिखरा दिख रहा इंडी एलायंस

तमिलनाडु को छोड़ दें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडी एलायंस बिखरा-बिखरा सा दिख रहा है. असम में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने-सामने हैं तो केरल में राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल कांग्रेस के खिलाफ एक मंच पर हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने तो केरल में 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्या​शी भी उतारे हैं. इन 3 में से एक सीट प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड का हिस्सा है. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में है. कांग्रेस अपनी अलग किस्मत आजमा रही है.