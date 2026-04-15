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'जातीय जनगणना के बिना महिला आरक्षण सिर्फ चुनावी स्टंट', जेएमएम का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

JMM News: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो, उससे पहले महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:04 PM IST

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (File Photo)
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य (File Photo)

Jharkhand News: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल के लिए बुलाए जा रहे विशेष सत्र को राजनीतिक साजिश बताया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में केंद्र की सरकार सीमांकन करना चाहती है. केंद्र सरकार ने कहा था कि 2025 में जातीय जनगणना कराया जाएगा और 2029 में यह बिल लागू कराए जाएंगे. मगर, 2025 बीत गया 2026 का एक तिहाई बीत गया, लेकिन अब तक जातीय जनगणना नहीं कराया गया है. आखिर यह महिला आरक्षण बिल लागू कैसे करेंगे. यह सिर्फ परिसीमन करने की साजिश कर रहे हैं. इस परिसीमन के बीच महिला आरक्षण को गौण कर दिया जाएगा.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब आयोग के पास जनसंख्या ही नहीं होगा, तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देंगे. जातीय जनगणना नहीं होगा, तो आखिर महिला आरक्षण लागू कैसे किए जाएंगे. यह सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर सीमांकन की तैयारी कर रहे हैं. यह छोटी राज्यों को तोड़कर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार महिलाओं को धोखा देने जा रही है. वह महिलाएं जो पिछड़े वर्ग से आती है उनके रिप्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहती है. यह चाहती है कि जिस बूथ पर इनका वोट ना हो उस बूथ को तोड़ दिया जाए. शहर, मोहल्ले और गांव को तोड़ने की तैयारी है.

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झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की तैयारी की जा रही है. बिना जनसंख्या के सटीक आंकड़ों के सीटों का बंटवारा कैसे होगा. यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि इससे छोटे और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा, जहां जनसंख्या नियंत्रण पर काम हुआ है. उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस प्रक्रिया से आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नुकसान हो सकता है. उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि अगर वे अपने राज्यों के हित में हैं, तो उन्हें बीजेपी से समर्थन वापस लेना चाहिए. अंत में उन्होंने कहा कि पहले देश में जनगणना और जातीय गणना कराई जाए, उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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