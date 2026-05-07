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Jharkhand News: बढ़ती महंगाई के खिलाफ JMM का हल्ला बोल, आज सभी जिलों में राज्यव्यापी प्रदर्शन

Jharkhand News: JMM  महासचिव  सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि छोटे गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा प्रहार है. कमर्शियल गैस में वृद्धि से होटल, रेस्टोरेंट और समारोह में मंहगाई का बोझ बढ़ा है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 07, 2026, 12:15 PM IST

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Jharkhand News: बढ़ती महंगाई के खिलाफ JMM का हल्ला बोल
Jharkhand News: बढ़ती महंगाई के खिलाफ JMM का हल्ला बोल

Jharkhand News: बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा आज राज्य व्यापी प्रदर्शन कर रहा है. महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के खिलाफ झामुमो के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर कर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे. JMM  महासचिव  सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है. रांची में कचहरी स्थित सुभाष चंद्र बोस पार्क के समक्ष धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कहती रही है कि पेट्रोल-डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार है. लेकिन जनता को पेट्रोल-डीजल, एलपीजी-सीएनजी की कमी झेलनी पड़ रही है. ये चिंता की बात है.

JMM ने कहा कि छोटे गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा प्रहार है. कमर्शियल गैस में वृद्धि से होटल, रेस्टोरेंट और समारोह में मंहगाई का बोझ बढ़ा है, केंद्र सरकार आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंहगाई पर हमसे प्रश्न कर रहे, राज्य सरकार ने मंहगाई रोकने के लिए क्या कदम उठाया ये बताना चाहिए. राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल  पर जो अतिरिक्त वैट वसूलती है, उसको रोल बैक करें. उससे कीमतें कम होगी. राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगा रहे इन्होंने अपने स्तर पर क्या किया है. राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति नजर क्यों नहीं रखती. ये सरकार अपने ही खिलाफ प्रदर्शन कर रही. प्राइस कंट्रोल की इनकी भी जिम्मेवारी है.

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वहीं, कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले केंद्र सरकार और बीजेपी के लोगों ने कहा देश में गैस की कमी नहीं है, देश में जितने कॉमर्शियल गैस की पहले आपूर्ति बंद कर दिया.  राज्य सरकार को वैट कम करने की बात करते हैं. हर जरूरत की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है. मंहगाई को लेकर कांग्रेस, JMM, इंडी गठबंधन के लोगों के साथ बीजेपी को भी सड़क पर उतरना चाहिए. 

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