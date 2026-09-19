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'JMM कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारेंगे', MLA अनंत प्रताप देव ने BDO और CO को दी खुले मंच से धमकी

गढ़वा जिले के नगर उंटारी में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव ने बीडीओ और सीओ को खुले मंच से चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारेंगे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:46 PM IST
'JMM कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारेंगे', MLA अनंत प्रताप देव ने BDO और CO को दी खुले मंच से धमकी
Image Credit: MLA अनंत प्रताप देव ने BDO और CO को दी खुले मंच से धमकी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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