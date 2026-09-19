'JMM कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारेंगे', MLA अनंत प्रताप देव ने BDO और CO को दी खुले मंच से धमकी

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'हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं को तंग मत करो, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारेंगे...', ये धमकी गढ़वा जिले के नगर उंटारी में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव ने बीडीओ और सीओ को खुले मंच से दी. दरअसल, केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने अधिकारियों पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया.
अनंत प्रताप देव के एक बयान को लेकर विवाद
अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अनंत प्रताप देव के इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नगर उंटारी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक ने बीडीओ और सीओ को कथित तौर पर ऑफिस में घुसकर मारने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं को परेशान करना बंद करें और बुजुर्गों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं.
विधायक अनंत प्रताप देव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा
विधायक अनंत प्रताप देव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार जितना मंईयां सम्मान योजना को रोकने की कोशिश करेगी, हेमंत सोरेन की सरकार उतना ही लोगों को इसका लाभ देगी.
केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यभर में जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन
दरअसल, केंद्र सरकार के एमएमडीआर बिल के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को राज्यभर में जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया. गढ़वा सदर और नगर उंटारी प्रखंड मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में जेएमएम के महिला-पुरुष नेता और कार्यकर्ता जुटे. सुबह करीब 10 बजे से ही कार्यकर्ता टेंट, झंडे और साउंड सिस्टम के साथ धरना स्थल पर मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
एमएमडीआर बिल के विरोध में नगर उंटारी प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन
नगर उंटारी प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे जेएमएम विधायक अनंत प्रताप देव ने एमएमडीआर बिल का विरोध करते हुए स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों पर भी निशाना साधा. अपने भाषण के दौरान विधायक ने बीडीओ और सीओ को चेतावनी देते हुए कहा कि वे हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं को परेशान करना बंद करें, नहीं तो ऑफिस में घुसकर मारने की बात कही.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा