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राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर होगा एक्शन, JMM का कड़ा फैसला

JMM Press Conference: राज्यसभा चुनाव के नतीजे को लेकर झामुमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन मानता हूं जिन 50 लोग जिन्होंने झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना मत दिया है उनके नेता हेमंत सोरन और राहुल गांधी हैं.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:34 PM IST
राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर होगा एक्शन, JMM का कड़ा फैसला
Image Credit: (Z News) झारखंड राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले MLA पर होगी कार्रवाई

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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