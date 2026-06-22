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झारखंड में राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन में आपसी कलह को अब शांत करने की कवायद शुरू हो गई. राजद, माले और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है. इस बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन के उन विधायकों पर एक्शन ले सकता है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की. उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों की कुंडली तैयार कर ली गई है. बहुत जल्द एक्शन लिया जा सकता है.
दरअसल, राज्यसभा चुनाव के नतीजे को लेकर झामुमो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन मानता हूं जिन 50 लोग जिन्होंने झामुमो और कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना मत दिया है उनके नेता हेमंत सोरन और राहुल गांधी हैं, बाकी 28 वोट जो परिमल नाथवानी को दिया उनके नेता मोदी, शाह और नितिन नबीन हैं, तीन वोट जो रद्द हुए उनके नेता विचारहीन हैं. मैं किसी क्रॉस वोटिंग पर नहीं जा रहा हूं.
झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश के सशक्त भारतीय वायु सेना को बहुत बहुत आभार. भारतीय वायु सेना ने बहुत बड़ा मिशन 21 जून, 2026 दिन रविवार को कामयाब किया, जब उनसे नीट की सहायता ली गई अपनी सेवा राष्ट्र को प्रदान किया. भारतीय रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और मानव संसाधन मंत्रालय को धिक्कार करता हूं. एनटीए जब परीक्षा नहीं करवा पाती, तो लानत है मानव संसाधन मंत्रालय को.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को तैयारी करनी चाहिए जब क्लैट में एनआईए, यूपीएसी में ईडी को लगाया जाए. ज्वाइंट एंट्रेंस में सीबीआई को लगाया जाए. ये कभी किसी देश में हुआ है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो. झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये गंभीर मुद्दे को आज हम लोग यहां बोलने आए हैं. मई से जुलाई तक 17 नीट छात्र हत्या कर चुके हैं. 22 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया. मानव संसाधन मंत्री अब तक क्यों बने हैं? उनको जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए.