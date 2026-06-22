झारखंड में राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही इंडिया गठबंधन में आपसी कलह को अब शांत करने की कवायद शुरू हो गई. राजद, माले और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है. इस बीच झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने संकेत दिया कि इंडिया गठबंधन के उन विधायकों पर एक्शन ले सकता है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की. उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों की कुंडली तैयार कर ली गई है. बहुत जल्द एक्शन लिया जा सकता है.