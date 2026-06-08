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INDIA Block Meeting: इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होगी JMM, बीजेपी बोली- यह हारे हुए नेताओं की बैठक है

Jharkhand Politics: इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले विपक्षी एकजुटता को हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से बड़ी ताकत मिली है. जेएमएम ने इस बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है. इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की यह हारे हुए नेताओं की बैठक है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:40 AM IST
INDIA Block Meeting: इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होगी JMM, बीजेपी बोली- यह हारे हुए नेताओं की बैठक है
Image Credit: हेमंत सोरेन (फाइल फोटो)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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