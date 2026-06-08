/INDIA Block Meeting: इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होगी JMM, बीजेपी बोली- यह हारे हुए नेताओं की बैठक है

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INDIA Block Meeting: दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में करीब 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है. बैठक से पहले विपक्षी एकजुटता को हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से बड़ी ताकत मिली है. जेएमएम ने इस बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है. बता दें कि झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर चली खींचतान के बीच यह बैठक और भी अहम हो गई है.
ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि विपक्षी एकता को लेकर क्या संदेश निकलता है और गठबंधन आगे की रणनीति को किस दिशा में ले जाता. दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर बयानबाजी भी जारी है. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में तमाम विपक्षी दलों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल होने जा रही है. हालांकि, बैठक में कौन प्रतिनिधित्व करेगा? यह थोड़ी देर में पता चलेगा. जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन का हम मजबूत हिस्सा हैं और उस बैठक में शामिल होकर आगे की ठोस रणनीति बनेगी.
इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष किया है. बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यह हारे हुए नेताओं की बैठक है. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान.
वहीं इस पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज प्रस्तावित है और हमें उम्मीद है कि इस बैठक में सारे एलाइंस उपस्थित रहेंगे. हार और जीत दोनों बातों पर बैठकर चर्चा होगी. देश के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं जैसे महंगे पेपर लीक के मुद्दों पर भी चर्चा होगी.