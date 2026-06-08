/INDIA Block Meeting: इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होगी JMM, बीजेपी बोली- यह हारे हुए नेताओं की बैठक है

INDIA Block Meeting: दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में करीब 23 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है. बैठक से पहले विपक्षी एकजुटता को हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम से बड़ी ताकत मिली है. जेएमएम ने इस बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है. बता दें कि झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर चली खींचतान के बीच यह बैठक और भी अहम हो गई है.