Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची में सजेगा JPL का मंच: कल से 6 टीमें और 100 से ज्यादा खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा दिखेगा कोई नया सितारा?

रांची में सजेगा JPL का मंच: कल से 6 टीमें और 100 से ज्यादा खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा दिखेगा कोई नया सितारा?

Jharkhand Premier League: झारखंड में 10 जून से झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) शुरू होने जा रहा है. रांची केJSCA स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस लीग में 100 से अधिक खिलाड़ी 6 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेलेंगे.

Written ByKamran JaliliEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 09, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:56 PM IST
रांची में सजेगा JPL का मंच: कल से 6 टीमें और 100 से ज्यादा खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा दिखेगा कोई नया सितारा?
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

Kamran Jalili

Kamran Jalili

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लालू यादव को नहीं मिली एस्कॉर्ट गाड़ी तो भड़के तेजस्वी, CM सम्राट पर किया जोरदार वार
Lalu Yadav2 min ago
2
Jharkhand Premier League6 min ago
3
Gopalganj news37 min ago
4
Sitamarhi News1 hr ago
5
Faisal Khan1 hr ago