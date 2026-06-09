/रांची में सजेगा JPL का मंच: कल से 6 टीमें और 100 से ज्यादा खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा दिखेगा कोई नया सितारा?

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Jharkhand Premier League: झारखंड में क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. 10 जून से राज्य में पहली बार झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) का आगाज होने जा रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट राज्य के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करेगा. प्रतियोगिता के सभी मुकाबले रांची स्थित JSCA स्टेडियम में खेले जाएंगे.
यह लीग झारखंड के उभरते खिलाड़ियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं मानी जा रही है. टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर न केवल घरेलू क्रिकेट के चयनकर्ताओं की नजर रहेगी, बल्कि उन्हें भविष्य में IPL और भारतीय टीम तक पहुंचने का मौका भी मिल सकता है. ऐसे मंच युवा खिलाड़ियों के करियर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
हाल के वर्षों में युवा खिलाड़ियों के लिए लीग क्रिकेट का महत्व काफी बढ़ा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा. महज 15 वर्ष की उम्र में उन्हें भारतीय टी-20 टीम में जगह मिली, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली है कि अच्छा प्रदर्शन उन्हें बड़ी सफलता दिला सकता है.
झारखंड प्रीमियर लीग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य भर के 100 से अधिक खिलाड़ी छह फ्रेंचाइजी टीमों का हिस्सा बनकर मैदान पर उतरेंगे. टूर्नामेंट को लेकर रांची समेत पूरे झारखंड में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद है कि यह लीग राज्य को कई नए सितारे देगी और झारखंड क्रिकेट को नई पहचान दिलाएगी.