/रांची में सजेगा JPL का मंच: कल से 6 टीमें और 100 से ज्यादा खिलाड़ी मचाएंगे धमाल, क्या वैभव सूर्यवंशी जैसा दिखेगा कोई नया सितारा?

Jharkhand Premier League: झारखंड में क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. 10 जून से राज्य में पहली बार झारखंड प्रीमियर लीग (JPL) का आगाज होने जा रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट राज्य के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान करेगा. प्रतियोगिता के सभी मुकाबले रांची स्थित JSCA स्टेडियम में खेले जाएंगे.