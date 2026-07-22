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JPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली- छात्रों को गुमराह करने की कोशिश

JPSC President Resign Politics: मंगलवार (21 जुलाई) को CID और रांची पुलिस ने JPSC कार्यालय और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस घटना के बाद मामले में राजनीति गरमा दिया है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 22, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:29 PM IST
JPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली- छात्रों को गुमराह करने की कोशिश
Image Credit: JPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली- छात्रों को गुमराह करने की कोशिश (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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