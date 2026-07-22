/JPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली- छात्रों को गुमराह करने की कोशिश

भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मामले पर कहा कि 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया था और आज युवा मोर्चा का जेपीएससी कार्यालय का बड़ा अभियान है,. उन्होंने कहा कि इससे ध्या भटकाने के लिए और छात्रों के आई वॉश करने के लिए देर रात अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया. वहीं, इस मामले JMM प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है. इसी वजह से जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, जांच चल रही है.