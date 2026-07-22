/JPSC चेयरमैन के इस्तीफे पर सियासत गरमाई, बीजेपी बोली- छात्रों को गुमराह करने की कोशिश

राज्य चुनें
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताएं सामने आई थीं. इसे लेकर मंगलवार (21 जुलाई) को CID और रांची पुलिस ने JPSC कार्यालय और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी के ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस घटना के बाद मामले में राजनीति गरमा दिया. बीजेपी ने इसे छात्रों की आंखों में धूल छोकने की कार्रवाई बताया तो सत्ता पक्ष ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है.
भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मामले पर कहा कि 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया था और आज युवा मोर्चा का जेपीएससी कार्यालय का बड़ा अभियान है,. उन्होंने कहा कि इससे ध्या भटकाने के लिए और छात्रों के आई वॉश करने के लिए देर रात अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया गया. वहीं, इस मामले JMM प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है. इसी वजह से जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने कहा कि सिर्फ इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, जांच चल रही है.
धीरज दुबे ने कहा कि जहां पर भी गड़बड़ी नजर आ रही है. वहां कार्रवाई तय है. बरसों से दीमक बनाकर राज्य की व्यवस्था को चाटने का काम करने वाले लोगों पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है. उधर, कांग्रेस का कहना है कि सीआईडी और रांची पुलिस की जॉइंट टीम ने जब जांच करना शुरू किया. अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और ऐसा इसीलिए किया गया, क्योंकि पद में रहते हो सकता है कि जांच प्रभावित हो जाता. छात्रों की भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी.
उधर, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेगी. इस मार्च का नेतृत्व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज करेंगे. यह मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर जेपीएससी कार्यालय तक निकला जाएगा. भाजपा का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. इस विरोध प्रदर्शन के जरिए पार्टी सरकार और जेपीएससी से पारदर्शी जांच तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी.