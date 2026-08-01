/JPSC परीक्षा गड़बड़ी: CID ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को फिर भेजा समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते पर सीआईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. जांच एजेंसी ने पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया है. उन्हें समन भेजकर सोमवार (03 अगस्त) को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इससे पहले शुक्रवार (31 जुलाई) को सीआईडी ने एल. ख्यांग्ते से करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ में सामने आए तथ्यों का मिलान कर रही है. ऐसे में सोमवार की पूछताछ इस हाई-प्रोफाइल मामले में कई नए खुलासों की दिशा तय कर सकती है.
शुक्रवार को हुई थी मैराथन पूछताछ
शुक्रवार (31 जुलाई) को CID ने श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, सीजीएल के सफल अभ्यर्थी एवं केस के मास्टरमाइंड अभय तिवारी, टीडीपीएल कर्मी मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद एबाद के साथ-साथ प्रदीप कुमार सिंह, हेमंत वर्मा, संजय कुमार से भी पूछताछ की गई. माना जा रहा है कि अब जांच एजेंसी उन सवालों के जवाब तलाश रही है, जिन पर अब तक स्पष्टता नहीं मिल सकी है. जांच के दौरान रिमांड पर मौजूद आरोपियों और पूर्व चेयरमैन के बयानों का आमना-सामना कराकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया गया, ताकि बयानों में सामने आए विरोधाभासों की पुष्टि की जा सके.
बोकारो में बीजेपी का विरोध-प्रदर्शन
उधर, इस मामले को लेकर बीजेपी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है और लगातार सरकार पर हमलावर है. आज बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय तक एक रैली निकाली. प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जेपीएससी घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है. प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं का आरोप है कि JPSC में सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा. इस घोटाले के मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की.