/JPSC परीक्षा गड़बड़ी: CID ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को फिर भेजा समन, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता मामले में जांच बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते पर सीआईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. जांच एजेंसी ने पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया गया है. उन्हें समन भेजकर सोमवार (03 अगस्त) को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इससे पहले शुक्रवार (31 जुलाई) को सीआईडी ने एल. ख्यांग्ते से करीब 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ में सामने आए तथ्यों का मिलान कर रही है. ऐसे में सोमवार की पूछताछ इस हाई-प्रोफाइल मामले में कई नए खुलासों की दिशा तय कर सकती है.