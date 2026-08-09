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JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: मास्टरमाइंड अभय तिवारी का कबूलनामा, 'कट मनी डील' के जरिए ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को मिला काम

JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच जारी है. वहीं, मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने कबूल किया है कि ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को 'कट मनी डील' के जरिए काम मिला था. सीआईडी की पूछताछ में पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि चयन के वक्त आयोग को एजेंसी के ब्लैकलिस्टेड होने की आधिकारिक जानकारी नहीं थी.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 09, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:10 PM IST
JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: मास्टरमाइंड अभय तिवारी का कबूलनामा, 'कट मनी डील' के जरिए ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को मिला काम
Image Credit: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: मास्टरमाइंड अभय तिवारी का कबूलनामा (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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