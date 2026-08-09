JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: मास्टरमाइंड अभय तिवारी का कबूलनामा, 'कट मनी डील' के जरिए ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को मिला काम

JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार किए गए पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी ने पूछताछ में कबूल किया है कि ब्लैकलिस्टेड वेंडर एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) को परीक्षा का काम दिलाने और नियमों को ताक पर रखकर चयन कराने के लिए शीर्ष स्तर पर कर करोड़ों रुपए की 'कट मनी डील' हुई थी. अब इस बयान के बाद JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते की भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध मानी जा रही है. सीआईडी की टीम पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से चार अलग-अलग चरणों में 30 घंटे से अधिक समय तक आमने-सामने बिठाकर गहन पूछताछ कर चुकी है. इस मुद्दे को सबसे पहले आपके पसंदीदा चैनल ज़ी न्यूज़ ने सबसे पहले उठाया था.