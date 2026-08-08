/JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की याचिका दाखिल

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की तरफ से आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. याचिका में परीक्षा रद्द करने से लेकर सीबीआई जांच तक की अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार, 19 अप्रैल को हुई JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए और नई परीक्षा कराई जाए. परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की CBI से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए. जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या झारखंड के बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए.
इतना ही नहीं, याचिका में मांग की गई है कि OMR की scanning, coding, checking और result बनाने की पूरी प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए. साथ ही यह पता लगाया जाए कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और जिनकी नहीं हुई है, उनकी अलग-अलग पहचान की सकती है या नहीं.
याचिका के अनुसार, परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड मसलन ऑरिजिनल OMR, कार्बन कॉपीज, प्रश्नपत्र, अटेंडेंस शीट,बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज , Answer key, scanning data, evaluation data और result data को सुरक्षित रखा जाए.
छात्र आंदोलन पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान
झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अहम बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की मांगें पूरी तरह जायज हैं. सरकार उनका सकारात्मक समाधान निकालने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है.
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी बातें लिखित रूप में रखनी थी. आज कई छात्र संगठनों के साथ बहुत ही सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है. बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी हैं. सरकार को पूरा भरोसा है कि जल्द ही इसका उचित समाधान निकाल लिया जाएगा.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत में सामने आए सभी तथ्यों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा जाएगा. मुख्यमंत्री के साथ अंतिम बैठक के बाद इस पूरे मुद्दे पर सर्वसम्मति से अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा.