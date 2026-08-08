Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की याचिका दाखिल

JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की याचिका दाखिल

JPSC exam: झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. हरिशरण देवगन नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:15 PM IST
JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की याचिका दाखिल
Image Credit: JPSC PT परीक्षा में धांधली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब्रश उठाने के लिए बढ़ाया हाथ और डस लिया जहरीला नाग! समझदारी से बची युवती की जान
2
3
4
5