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JPSC परीक्षा घोटालाः CID ने बिहार-झारखंड में कई जगहों पर मारा छापा, पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से भी हुई पूछताछ

JPSC Exam Irregularities: जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, सीआईडी लगातार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई भी कर रही है. ऐसे में एल. ख्यांगते से पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 03, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:50 PM IST
JPSC परीक्षा घोटालाः CID ने बिहार-झारखंड में कई जगहों पर मारा छापा, पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से भी हुई पूछताछ
Image Credit: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID जांच तेज (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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