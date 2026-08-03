/JPSC परीक्षा घोटालाः CID ने बिहार-झारखंड में कई जगहों पर मारा छापा, पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से भी हुई पूछताछ

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है. इस मामले की जांच कर रही CID ने आज (सोमवार, 3 अगस्त) की सुबह-सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की. जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की गई है. सीआईडी की टीम ने शुभांगन की पाठशाला, पतंजलि आईएएस संस्थान समेत 15 से अधिक ऐसे ठिकानों पर दबिश दी है. जांच के दायरे में कई कोचिंग संस्थान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने शामिल हैं.
जानकारी के अनुसार, CID की कई टीमों ने सुबह से ही अलग-अलग जिलों में दबिश देकर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े संदिग्ध लोगों, बिचौलियों, तकनीकी सहयोगियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों की तलाशी ली. छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं. सीआईडी की टीम ने रांची के नामकुम में आदित्य पांडेय के आवास पर दबिश दी. पलामू में कोचिंग संचालक और शिक्षक रवि के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है.
CID का मानना है कि परीक्षा से जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए डिजिटल साक्ष्य अहम भूमिका निभाएंगे. जांच के दायरे में परीक्षा संचालन, OMR मूल्यांकन, डेटा प्रोसेसिंग और परिणाम तैयार करने की पूरी प्रक्रिया शामिल है. दूसरी ओर, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते से एक बार फिर से पूछताछ की गई. इससे पहले भी CID उनसे लगातार तीन दिनों तक लंबी पूछताछ कर चुकी है. वहीं, इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसी लगातार नए सिरे से साक्ष्यों का मिलान कर रही है. ऐसे में एल. ख्यांगते से हो रही दोबारा पूछताछ को जांच का अहम पड़ाव माना जा रहा है.
एल. ख्यांगते से पूछताछ में जांच एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों के बयान, जब्त दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों का मिलान कर रही है. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान सामने आए कुछ बिंदुओं और जवाबों में कथित विरोधाभास को लेकर सीआईडी अब दोबारा एल. ख्यांगते से सवाल-जवाब कर रही है. जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निर्णय कैसे लिए गए और कथित अनियमितताओं में किसकी क्या भूमिका रही?