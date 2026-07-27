'जांच निष्पक्ष हो, इसलिए दिया इस्तीफा', 14वीं JPSC विवाद पर पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की पहली प्रतिक्रिया

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14वीं जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच जारी है. इसी बीच पहली बार पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कट-ऑफ, OMR, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, अपने इस्तीफे और आयोग की कार्यप्रणाली पर खुलकर अपनी बात रखी.
नियमों के तहत हुई प्रक्रिया
14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते ने कहा कि आयोग ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर-2002 और नोटिफिकेशन के मुताबिक ही पूरी प्रक्रिया अपनाई. हालांकि, उन्होंने माना कि मौजूदा नियमों में कई सुधार की जरूरत है और वे खुद इस दिशा में काम कर रहे थे.
कट-ऑफ पर सफाई
कट-ऑफ जारी नहीं करने के आरोपों पर ख्यांगते ने साफ कहा कि प्रिलिम्स परीक्षा के बाद कट-ऑफ जारी करने का कोई नियम या सरकारी गाइडलाइन नहीं है. नियमों के मुताबिक, इंटरव्यू के बाद अंतिम परिणाम जारी होने पर ही कट-ऑफ सार्वजनिक करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि कम पदों पर ज्यादा अभ्यर्थी होने के कारण प्रिलिम्स केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है.
OMR विवाद पर जवाब
OMR शीट जारी नहीं करने और उसमें बदलाव के आरोपों पर पूर्व चेयरमैन ने कहा कि यह पूरा मामला फिलहाल जांच के दायरे में है. इसलिए इस पर अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा और जांच एजेंसियां ही सच्चाई सामने लाएंगी.
सिग्नेचर नियम पर सफाई
ख्यांगते ने कहा कि परीक्षा परिणाम से जुड़ी प्रक्रिया में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार केवल अंतिम परिणाम जारी करते समय ही हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है. उससे पहले के चरणों में हस्ताक्षर का कोई प्रावधान नहीं है.
इस्तीफा क्यों दिया?
एल. ख्यांगते ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी. जब परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे, तो उन्होंने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा दिया. उन्होंने बताया कि अपने इस्तीफे में भी उन्होंने यही वजह दर्ज की थी ताकि जांच किसी दबाव या संदेह के बिना हो सके.
ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर जवाब
परीक्षा कराने वाली एजेंसी को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसकी ब्लैकलिस्ट की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी. इसलिए उस आधार पर उसे अयोग्य नहीं माना जा सकता.
विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया
अपने इस्तीफे पर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि कौन खुश है और कौन नाराज, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए.
JPSC में सुधार की जरूरत
पूर्व चेयरमैन ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब करीब 9 महीने से आयोग में अध्यक्ष नहीं था और पहले भी आयोग विवादों में रहा था. उनकी प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को समयबद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना थी. उन्होंने बताया कि कुछ बदलाव किए गए, लेकिन अभी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में व्यापक सुधार की जरूरत है. एक करोड रुपए में पोस्ट बेचे जाने के सवाल पर कहा यह भरोसा करने जैसा नहीं.
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 14वीं परीक्षा में यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सीट्स को करोड़ों रुपए में बेचे गए थे, इस मामले पर पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह यकीन करना आसान नहीं कि ऐसा हुआ है, लेकिन सभी चीज जांच के दायरे में हैं जांच होगी तो दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए.