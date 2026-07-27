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'जांच निष्पक्ष हो, इसलिए दिया इस्तीफा', 14वीं JPSC विवाद पर पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की पहली प्रतिक्रिया

JPSC Former Chairman L. Khyangte reaction: 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते ने कहा कि आयोग ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर-2002 और नोटिफिकेशन के मुताबिक ही पूरी प्रक्रिया अपनाई.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:35 PM IST
'जांच निष्पक्ष हो, इसलिए दिया इस्तीफा', 14वीं JPSC विवाद पर पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की पहली प्रतिक्रिया
Image Credit: (File Photo) 14वीं JPSC विवाद पर पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की पहली प्रतिक्रिया

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