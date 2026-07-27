'जांच निष्पक्ष हो, इसलिए दिया इस्तीफा', 14वीं JPSC विवाद पर पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांगते की पहली प्रतिक्रिया

JPSC में सुधार की जरूरत

पूर्व चेयरमैन ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब करीब 9 महीने से आयोग में अध्यक्ष नहीं था और पहले भी आयोग विवादों में रहा था. उनकी प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली को समयबद्ध, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना थी. उन्होंने बताया कि कुछ बदलाव किए गए, लेकिन अभी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में व्यापक सुधार की जरूरत है. एक करोड रुपए में पोस्ट बेचे जाने के सवाल पर कहा यह भरोसा करने जैसा नहीं.