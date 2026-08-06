/JPSC-JSSC आंदोलन: रांची में सरकार से बातचीत के लिए 11 प्रतिनिधि तय, 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी जानकार शामिल

विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन जारी है. इस आंदोलन को राज्यभर के कई छात्र संगठनों से समर्थन मिल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे प्रदर्शन को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कई छात्र समूहों विरोध स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी उम्मीदवारों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की उनकी मांगो का समर्थन कर रहे हैं.