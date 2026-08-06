/JPSC-JSSC आंदोलन: रांची में सरकार से बातचीत के लिए 11 प्रतिनिधि तय, 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी जानकार शामिल

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झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तय किया है और इसकी सूचना एसडीओ को भेज दिया है. प्रतिनिधि मंडल में कुल 8 स्टूडेंट, एक वकील और दो तकनीकी जानकार को शामिल किया है. प्रतिनिधि मंडल गठन को लेकर पीयूष कुमार ने पूरी जानकारी दी.
दरअसल, सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के नाम तय किए है. प्रतिनिधिमंडल की सूची एसडीओ को सौंप दी गई है. अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय कर छात्रों को सूचित करेगी. समय और स्थान तय होने के बाद आज ही वार्ता होने की संभावना है.
वार्ता के लिए छात्रों के प्रतिनिधि
- पीयूष कुमार सिंह
- रविन्द्र पासवान
- राजेश प्रसाद
- नीतू कुजूर
- कार्तिक सोरेन
- रविन्द्र
- अंकित कुमार
- शालू सिंह
कुल आठ स्टूडेंट चुने गए हैं
एक वकील
2 तकनीकी जानकर
कुल ग्यारह लोग जायेंगे सरकार से बातचीत करने के लिए.
विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन भी जारी
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों और उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 13वें दिन जारी है. इस आंदोलन को राज्यभर के कई छात्र संगठनों से समर्थन मिल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे प्रदर्शन को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कई छात्र समूहों विरोध स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारी उम्मीदवारों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की उनकी मांगो का समर्थन कर रहे हैं.
5 अगस्त को सीएम ने धरनास्थल भेजा था SDO को
बता दें कि छात्र आंदोलन के बीच 5 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया था. लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने बातचीत की पहल करते हुए अपना रुख नरम किया है. बुधवार दोपहर SDO और ADM सीधे छात्रों के धरनास्थल पर पहुंचे थे. अधिकारियों ने छात्रों से कहा था कि वे खुद मुख्यमंत्री के विशेष संदेश के साथ आए हैं.