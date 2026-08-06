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JPSC-JSSC आंदोलन: रांची में सरकार से बातचीत के लिए 11 प्रतिनिधि तय, 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी जानकार शामिल

आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से वार्ता करने के लिए अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के नामों पर सहमति बना ली है. इस संबंध में छात्रों के एक दल ने एसडीओ से मुलाकात कर उन्हें इस प्रतिनिधिमंडल की आधिकारिक सूची सौंप दी है

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:51 PM IST
JPSC-JSSC आंदोलन: रांची में सरकार से बातचीत के लिए 11 प्रतिनिधि तय, 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी जानकार शामिल
Image Credit: (Z News) सरकार से वार्ता के लिए छात्रों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के नाम तय किए

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