/JPSC-JSSC आंदोलन: सरकार की वार्ता का इंतजार, 11 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार, आंदोलन जारी

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जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का सत्याग्रह 13वें दिन भी जारी है. अभी को छात्र नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार के साथ संभावित वार्ता और आगे की रणनीति पर अपनी बात रखी. छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संवाद का संदेश मिलने के बाद छात्रों ने उसका स्वागत किया और वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों के नाम एसडीओ को सौंप दिए गए हैं. एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि सरकार की ओर से वार्ता की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी, लेकिन रात 10 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली.
छात्रों का कहना है कि वे सरकार से सकारात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, जब तक सरकार के साथ सार्थक और सफल वार्ता नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा.
प्रेस वार्ता के दौरान छात्रों ने यह भी बताया कि उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से फोन पर बातचीत हुई. छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी को झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा माफिया और सीजीएल परीक्षा में कथित घोटाले की जानकारी दी. साथ ही विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग रखी.
छात्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने उनकी बात गंभीरता से सुनी, सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि वे छात्रों के मुद्दों के साथ हैं. उन्होंने छात्रों से उनकी मांगों का विवरण व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने को भी कहा.
छात्र नेताओं ने कांग्रेस और गठबंधन सरकार से जल्द उनकी मांगों पर निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है तो छात्र आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सकता है.
वहीं, 7 अगस्त को प्रस्तावित आइसा (AISA) के विधानसभा घेराव से छात्रों ने खुद को पूरी तरह अलग बताया. छात्र नेता पीयूष सिंह ने कहा कि आइसा के कार्यक्रम से उनका कोई संबंध नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्र आंदोलन का अपना स्वतंत्र कार्यक्रम है और 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा.
छात्रों ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से उनका कोई औपचारिक संबंध नहीं है. हालांकि, जो भी व्यक्ति या दल नैतिक समर्थन देता है, उसका स्वागत है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में भाजपा नेता आशुतोष राणा से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई थी, जिसमें नैतिक समर्थन की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में किसी राजनीतिक दल से उनकी कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा