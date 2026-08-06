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JPSC-JSSC आंदोलन: सरकार की वार्ता का इंतजार, 11 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार, आंदोलन जारी

JPSC-JSSC Agitation: रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों का आंदोलन 13 दिन से लगातार जारी है. अब छात्रों को सरकार से वार्ता करने के लिए समय और स्थान का इंतजार है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:40 PM IST
JPSC-JSSC आंदोलन: सरकार की वार्ता का इंतजार, 11 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार, आंदोलन जारी
Image Credit: (Z News) सरकार की वार्ता का इंतज़ार, 11 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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