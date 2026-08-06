/JPSC-JSSC आंदोलन: सरकार की वार्ता का इंतजार, 11 सदस्यीय डेलीगेशन तैयार, आंदोलन जारी

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का सत्याग्रह 13वें दिन भी जारी है. अभी को छात्र नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार के साथ संभावित वार्ता और आगे की रणनीति पर अपनी बात रखी. छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संवाद का संदेश मिलने के बाद छात्रों ने उसका स्वागत किया और वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया. प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों के नाम एसडीओ को सौंप दिए गए हैं. एसडीओ ने आश्वासन दिया था कि सरकार की ओर से वार्ता की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी, लेकिन रात 10 बजे तक कोई सूचना नहीं मिली.