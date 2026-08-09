/JPSC-JSSC आंदोलन: विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, घेराव पर रोक

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. वहीं, आंदोलन को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. रांची जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या बिना अनुमति के 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी रोक लगा दी गई है. हालांकि, इस दायरे में आने वाले झारखंड हाईकोर्ट परिसर को इस पाबंदी से अलग रखा गया है.