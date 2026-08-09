/JPSC-JSSC आंदोलन: विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, घेराव पर रोक

राज्य चुनें
झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. वहीं, आंदोलन को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. रांची जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली या बिना अनुमति के 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी रोक लगा दी गई है. हालांकि, इस दायरे में आने वाले झारखंड हाईकोर्ट परिसर को इस पाबंदी से अलग रखा गया है.
पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कड़ी चेतावनी
रांची प्रशासन ने छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों से किसी भी हिंसक, आक्रामक या गैरकानूनी गतिविधि में हिस्सा न लेने की अपील की है. पुलिस विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या छात्र कानून का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
बता दें कि रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सबसे पहले ZEE NEWS ने प्रमुखता से दिखाया और सरकार से सवाल पूछे. साथ ही प्राइम टाइम शो DNA में लगातार झारखंड के छात्रों की मांगों को लेकर तीखे सवाल पूछे.
जिला प्रशासन ने छात्रों को उनके भविष्य का हवाला देते हुए ध्यान दिलाया है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रभावित होगी, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी या करियर के अवसरों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
शांतिपूर्ण और वैधानिक रास्ते की अपील
प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से कहा है कि वे अपनी मांगों को शासन-प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से रखने की अपील की है.
ध्यान दीजिएगा कि रांची में पिछले 15 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की. हालांकि, अंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच कुछ मामलों पर बातचीत बन गई है, लेकिन CGL परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर सहमती नहीं बन पाई है. इसके चलते छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है. साथ ही पूर्व घोषित विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को पूरा करने का फैसला किया है.