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JPSC-JSSC आंदोलन: विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, घेराव पर रोक

JPSC-JSSC Agitation: छात्र आंदोलन को लेकर रांची प्रशासन अलर्ट हो गया है. 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की सूचना के बाद पूरी तरह से रांची जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है.
नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 लागू की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:31 PM IST
JPSC-JSSC आंदोलन: विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, घेराव पर रोक
Image Credit: (Photo-AI) रांची में धारा 163 लागू, प्रशासन की सख्त चेतावनी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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