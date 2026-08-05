/सीएम आवास जाने से छात्रों ने मना कर दिया, छात्र आंदोलन के बीच राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

राज्य चुनें
झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC की परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया. मगर, छात्रों ने जाने से मना कर दिया. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. इस बैठक में राज्य में JPSC और JSSC की नियुक्ति प्रक्रियाओं में धांधली के लग रहे आरोपों और उससे उपजे छात्र आंदोलन पर चर्चा हुई.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के संबंध में अवगत कराया. राज्यपाल ने छात्रहित को सर्वोपरि बताते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा कि आयोग इस प्रकार कार्य करें कि उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे.
सीएम ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उक्त अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे.
छात्रों का सीएम आवास जाने से इनकार
आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे किसी भी जल्दबाजी में प्रतिनिधिमंडल के स्तर पर फैसला नहीं लेंगे. छात्रों ने आपस में विचार-विमर्श करने और अपनी भावी रणनीति तय करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा है. इस तय सीमा के बाद ही छात्र आम सहमति से यह फैसला लेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने जाना है या आंदोलन का रुख क्या होगा.
छात्रों से मिलने धरनास्थल SDO पहुंचे
बता दें कि रांची में JPSC-JSSC आंदोलन पर बैठे छात्रों से मिलने धरनास्थल SDO पहुंचे. उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के संदेश पर आया हूं, छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता का न्योता देने. वहीं, छात्रों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, अगर बात करनी है तो उन्हें धरना स्थल पर आना होगा.