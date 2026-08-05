'यह हमारा आंदोलन है', JPSC-JSSC छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से उतारा

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झारखंड की राजधानी रांची में JPSC-JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी छात्र आंदोलन के बीच 5 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को उस समय माहौल बदल गया, जब कांग्रेस से जुड़े कुछ नेता आंदोलनरत छात्रों से मिलने पहुंचे. शुरुआत में छात्रों ने नेताओं का स्वागत किया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें मंच से नीचे उतरने और बाहर से नैतिक समर्थन देने का आग्रह किया.
यह केवल छात्रों का है मंच- छात्र
छात्रों का कहना था कि आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता आंदोलन स्थल पर आ सकते हैं, लेकिन वे किसी भी पार्टी के झंडे, बैनर या राजनीतिक पहचान के साथ मंच साझा नहीं कर सकते. उनका कहना है कि यह मंच केवल छात्रों का है.
आंदोलन में पहुंचे थे NSUI के नेता
छात्रों ने कहा कि कई दलों के नेता और विधायक लगातार आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं और वे सभी बाहर से नैतिक समर्थन दे रहे हैं. इसी क्रम में NSUI के नेता भी पहुंचे थे. छात्रों ने उनसे कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में छात्र हित में उनके साथ है, तो वह सरकार पर उनकी मांगें मानने का दबाव बनाए.
'सरकार से बोलिए छात्रों के हित में फैसला करें'
छात्रों ने यह भी कहा कि अगर प्रयासों के बावजूद सरकार छात्र हित में फैसला नहीं लेती है, तो कांग्रेस को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के साथ अपने गठबंधन पर पुनर्विचार करना चाहिए.
SDO और ADM सीधे छात्रों के धरनास्थल पर पहुंचे
बता दें कि छात्र आंदोलन के बीच बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने बातचीत की पहल करते हुए अपना रुख नरम किया है. बुधवार दोपहर SDO और ADM सीधे छात्रों के धरनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री के विशेष संदेश के साथ आए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है.
एडीओ ने छात्र आंदोलनकारियों के सामने प्रस्ताव रखा कि बुधवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है. इसके लिए छात्रों के 5 प्रमुख प्रतिनिधियों को सीएमसे सीधे संवाद करने का न्योता दिया गया है, ताकि मांगों पर सहमति बनाकर आंदोलन को समाप्त कराया जा सके.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा