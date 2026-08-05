Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /यह हमारा आंदोलन है, JPSC-JSSC छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से उतारा

'यह हमारा आंदोलन है', JPSC-JSSC छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से उतारा

JPSC-JSSC agitation: रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के मंच पर कांग्रेस के कई नेता पहुंच. इस बीच छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से नीचे उतार दिया. छात्रों ने कहा कि समर्थन देना है, तो बाहर से दीजिए. यह आंदोलन छात्रों का है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 05:03 PM IST
'यह हमारा आंदोलन है', JPSC-JSSC छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से उतारा
Image Credit: (Z News) JPSC-JSSC आंदोलन: छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से हटाया

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'यह हमारा आंदोलन है', JPSC-JSSC छात्रों ने कांग्रेस नेताओं को मंच से उतारा
2
3
4
5