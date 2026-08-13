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JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 16 अगस्त को आवास घेराव को बताया अफवाह

JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने 16 अगस्त को सीएम आवास घेराव की खबरों को अफवाह बताया. अभ्यर्थियों ने कहा कि 15 अगस्त की सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 13, 2026, 11:41 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:41 PM IST
JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 16 अगस्त को आवास घेराव को बताया अफवाह
Image Credit: JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस (जी मीडिया)

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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