/JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 16 अगस्त को आवास घेराव को बताया अफवाह

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रांची में JPSC और JSSC के अभ्यर्थियों की कोर कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी स्थिति और मांगें स्पष्ट की हैं. छात्रों ने कई भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री से सीधे संवाद की अपील की है. अभ्यर्थियों ने मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सोशल मीडिया पर वायरल उस बयान को पूरी तरह गलत बताया जिसमें कहा गया था कि 'वहां कोई भी विद्यार्थी नहीं है'. छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे सभी वास्तविक छात्र हैं और हाल ही में मोहराबादी गेस्ट हाउस में एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में वार्ता के लिए गए थे.
छात्रों ने स्पष्ट किया कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की जो बातें सामने आ रही हैं, वे पूरी तरह से अफवाह और भ्रामक हैं. 16 अगस्त को ऐसा कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है. अभ्यर्थियों ने घोषणा की है कि 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर सभी छात्र एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से 'तिरंगा यात्रा' निकालेंगे. छात्रों ने कहा कि उनका यह मंच किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे स्वयं आएं, छात्रों से मुलाकात करें और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालें.
अभ्यर्थियों ने निराशा जताते हुए कहा कि सरकार ने अब तक उनकी केवल 2 प्रतिशत मांगें ही मानी हैं, जबकि प्रमुख मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि हालिया दर्ज की गई FIR में किसी भी विद्यार्थी का नाम शामिल नहीं है. साथ ही, छात्रों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री से बात कर उनकी मांगों को पूरा करवाएं.यह भी कहा कि यदि छात्रों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो राहुल गांधी सरकार से अपना समर्थन वापस लें.