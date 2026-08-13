/JPSC-JSSC अभ्यर्थियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस: 16 अगस्त को आवास घेराव को बताया अफवाह

अभ्यर्थियों ने निराशा जताते हुए कहा कि सरकार ने अब तक उनकी केवल 2 प्रतिशत मांगें ही मानी हैं, जबकि प्रमुख मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है. इसके साथ ही, उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि हालिया दर्ज की गई FIR में किसी भी विद्यार्थी का नाम शामिल नहीं है. साथ ही, छात्रों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी आग्रह किया है कि वे मुख्यमंत्री से बात कर उनकी मांगों को पूरा करवाएं.यह भी कहा कि यदि छात्रों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो राहुल गांधी सरकार से अपना समर्थन वापस लें.