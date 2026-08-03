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JPSC-JSSC-CGL विवाद: CBI-ED जांच की मांग, 10 अगस्त को छात्र करेंगे विधानसभा मार्च

Ranchi Students Protest: रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC CGL परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन भी जारी है. आंदोलनरत छात्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी भावी रणनीति का ऐलान किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 03, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:34 PM IST
JPSC-JSSC-CGL विवाद: CBI-ED जांच की मांग, 10 अगस्त को छात्र करेंगे विधानसभा मार्च
Image Credit: (Z News) CBI-ED जांच की मांग, 10 अगस्त को छात्र करेंगे विधानसभा मार्च

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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