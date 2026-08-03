/JPSC-JSSC-CGL विवाद: CBI-ED जांच की मांग, 10 अगस्त को छात्र करेंगे विधानसभा मार्च

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झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले नौ दिनों से JPSC, JSSC और CGL परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है.आज को आंदोलनरत छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आगामी रणनीति की जानकारी दी.
यहां से सभी छात्र एकजुट होकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे
छात्रों ने बताया कि 6 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है. अब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया जाएगा. इसके लिए झारखंड के सभी जिलों के छात्रों से अपील की गई है कि वे 10 अगस्त को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचें. यहां से सभी छात्र एकजुट होकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे.
CBI-ED जांच की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने मांग की कि जेपीएससी (JPSC), जेएसएससी (JSSC) और सीजीएल (CGL) की अब तक संपन्न हुई सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबाआई (CBI) और ईडी (ED) से कराई जाए.
CID पर सबूत छिपाने का आरोप
छात्रों का आरोप है कि सीआईडी (CID) साक्ष्यों को छिपाने का काम कर रही है. उनका यह भी कहना है कि मुख्य आरोपी अभय तिवारी के कार्यकाल में आयोजित सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कर उन्हें रद्द किया जाए.
छात्रों का हल्लाबोल, रद्द हों विवादित परीक्षाएं
छात्रों ने सरकार से लंबित परीक्षा कैलेंडर जल्द जारी करने, अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने और सभी भर्ती परीक्षाओं में निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की. उनका कहना है कि नियमों का पालन नहीं होने के कारण ही बार-बार अनियमितताएं सामने आ रही हैं.
छात्रों का आरोप जानिए
एक हफ्त से ज्यादा समय से सैकड़ों सरकारी नौकरी के उम्मीदवार भारी बारिश के बीच भी रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. वे भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इसका तुरंत कारण 14वीं JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर हुआ विवाद था, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि यह विरोध राज्य के रिक्रूटमेंट सिस्टम में सालों से हो रही देरी, ट्रांसपेरेंसी की कमी और गड़बड़ियों को दिखाता है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा