/JPSC-JSSC धांधली विवाद: 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, न्याय मंच हटा, घर लौटे छात्र

जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे थे. सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया गया है. साथ ही कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. अब स्टेडियम में बनाया गया धरना मंच भी हटाया जा रहा है. आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि सबसे पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हैं. साथ ही उन सभी छात्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आवाज को मजबूती से उठाया और लगातार 26 दिनों तक संघर्ष किया.