/JPSC-JSSC धांधली विवाद: 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, न्याय मंच हटा, घर लौटे छात्र

राज्य चुनें
जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले 26 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे थे. सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया गया है. साथ ही कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. अब स्टेडियम में बनाया गया धरना मंच भी हटाया जा रहा है. आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि सबसे पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हैं. साथ ही उन सभी छात्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी आवाज को मजबूती से उठाया और लगातार 26 दिनों तक संघर्ष किया.
आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि आंदोलन के बाद सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की और लगातार सामने आ रही घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, वह सराहनीय है. जितने भी लोग इस मामले में दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है. इससे सरकार की गंभीरता और ईमानदारी दिखाई देती है. हमें लगता है कि सरकार इस पूरे मामले को राज्यहित और छात्रों के हित में गंभीरता से देख रही है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने झारखंड के छात्रों के हित में इतना बड़ा फैसला लिया है. एक साथ कई परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है. ऐसा बड़ा फैसला लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी. मुख्यमंत्री जी ने बड़ा साहस दिखाया है और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि मुझे लगता है कि यह फैसला इतिहास में याद रखा जाएगा. जिस तरह से सरकार ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. साथ ही मैं उन सभी छात्रों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने घर-परिवार को छोड़कर 25 तारीख से लगातार इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई. कई छात्रों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया और अपनी आवाज बुलंद की.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा