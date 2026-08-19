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JPSC-JSSC धांधली विवाद: 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, न्याय मंच हटा, घर लौटे छात्र

रांची में पिछले 26 दिनों से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे थे. सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया गया है. इसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है. अब स्टेडियम में बनाया गया न्याय मंच को भी हटाया जा रहा है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 19, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:04 PM IST
JPSC-JSSC धांधली विवाद: 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, न्याय मंच हटा, घर लौटे छात्र
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) 26 दिन बाद छात्रों का आंदोलन खत्म, न्याय मंच हटाया जा रहा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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