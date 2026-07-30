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JPSC-JSSC एग्जाम गड़बड़ी मामला: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- 1700 परीक्षार्थियों को रटवाए गए क्वेश्चन-आंसर

JPSC-JSSC एग्जाम गड़बड़ी मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 1700 परीक्षार्थियों को क्वेश्चन-आंसर रटवाए गए थे. फेयर परीक्षा करवाने के नाम पर नेट बंद करवा दिया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:36 PM IST
JPSC-JSSC एग्जाम गड़बड़ी मामला: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- 1700 परीक्षार्थियों को रटवाए गए क्वेश्चन-आंसर
Image Credit: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना (@yourBabulal)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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