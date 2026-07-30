/JPSC-JSSC एग्जाम गड़बड़ी मामला: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- 1700 परीक्षार्थियों को रटवाए गए क्वेश्चन-आंसर

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झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग परिसदन भवन के सभागार में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े कथित गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस वार्ता में विषय प्रवेश हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने कराई. अपने संबोधन में मरांडी ने भर्ती में कथित अनियमितताओं, खासकर JPSC के आयोजित 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे पदों के लिए हाल ही में हुई अन्य परीक्षाओं के संबंध में कड़ी आपत्ति जताई.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि OMR शीट में भारी हेरा फेरी की गई है, जिसके तहत बेहद कम गोले रंगे थे. फिर भी मुख्य परीक्षा की सूची में उनका चयन कर लिया गया. कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स को भी जारी नहीं किया गया. ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल और टीएसआर जैसे कंपनी को काम सौंपा गया. उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि सीआईडी को जांच सौंप कर अभ्यर्थियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया. मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने रांची में स्टेशन रोड पर एक पूरा होटल किराए पर लिया था, जो परीक्षा में धांधली और गैर-कानूनी सौदों के बड़े नेटवर्क का केंद्र बना हुआ था. CGL परीक्षा की तारीख से पहले उम्मीदवारों को झारखंड, पटना और कोलकाता के होटलों में पहुंचाया गया. परीक्षा केंद्रों पर भेजने से पहले जवाब याद कराया गया. फेयर परीक्षा करवाने के नाम पर नेट बंद करवा दिया गया.
मरांडी ने कहा कि मोटी रकम लेकर लगभग 1700 परीक्षार्थियों को प्रश्न और उत्तर रटवाया गया. परीक्षा में 6 चरणों में रिजल्ट प्रकाशित किया गया और कट ऑफ मार्क्स को भी ऑनलाइन प्रकाशित नहीं किया गया. अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि JPSC और JCC में अभी काम कर रहे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा दिया जाना चाहिए और CBI से जांच करानी चाहिए.
प्रेस वार्ता के दौरान, पत्रकारों ने पूछा कि विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि SIR में भारी धांधली की जा रही है. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक पार्टी के लिए हर पोलिंग बूथ पर BLA-2 की नियुक्ति करना अनिवार्य किया है. उन्होंने बताया कि SIR का काम BLO के साथ मिलकर उनकी देखरेख में किया गया था. इसलिए, विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं.
रिपोर्ट: यादवेंद्र मुन्नू