/JPSC-JSSC एग्जाम गड़बड़ी मामला: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- 1700 परीक्षार्थियों को रटवाए गए क्वेश्चन-आंसर

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि OMR शीट में भारी हेरा फेरी की गई है, जिसके तहत बेहद कम गोले रंगे थे. फिर भी मुख्य परीक्षा की सूची में उनका चयन कर लिया गया. कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स को भी जारी नहीं किया गया. ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल और टीएसआर जैसे कंपनी को काम सौंपा गया. उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि सीआईडी को जांच सौंप कर अभ्यर्थियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया. मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने रांची में स्टेशन रोड पर एक पूरा होटल किराए पर लिया था, जो परीक्षा में धांधली और गैर-कानूनी सौदों के बड़े नेटवर्क का केंद्र बना हुआ था. CGL परीक्षा की तारीख से पहले उम्मीदवारों को झारखंड, पटना और कोलकाता के होटलों में पहुंचाया गया. परीक्षा केंद्रों पर भेजने से पहले जवाब याद कराया गया. फेयर परीक्षा करवाने के नाम पर नेट बंद करवा दिया गया.