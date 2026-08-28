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JPSC-JSSC भर्ती घोटाला: बेंगाबाद में CID की देर रात छापेमारी, ASO समीर उर्फ शालू हिरासत में

JPSC Scam News: JPSC-JSSC भर्ती घोटाले की जांच में रांची CID ने गिरिडीह के बेंगाबाद में देर रात कार्रवाई करते हुए ASO समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया. टीम ने उसके घर से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 28, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:25 AM IST
JPSC-JSSC भर्ती घोटाला: बेंगाबाद में CID की देर रात छापेमारी, ASO समीर उर्फ शालू हिरासत में
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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