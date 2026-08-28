/JPSC-JSSC भर्ती घोटाला: बेंगाबाद में CID की देर रात छापेमारी, ASO समीर उर्फ शालू हिरासत में

राज्य चुनें
JPSC Scam News: जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर रांची सीआईडी की टीम ने देर रात गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में कार्रवाई की. टीम ने बेंगाबाद निवासी ASO समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि समीर छुट्टी लेकर रांची से बेंगाबाद आया था और बेंगाबाद चौक स्थित अपनी मिठाई की दुकान पर परिजनों के साथ रक्षाबंधन के लिए मिठाई बेच रहा था. इसी दौरान सीआईडी की टीम ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से दुकान पर छापेमारी कर उसे हिरासत में ले लिया.
इसके बाद सीआईडी की टीम समीर को उसके घर लेकर गई, जहां तलाशी के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है. पूछताछ के बाद सीआईडी की टीम अलग-अलग इलाकों में छापेमारी के लिए निकल गई. कार्रवाई के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
बताया जा रहा है कि जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अभय तिवारी का ससुराल बेंगाबाद के हातबोड़ गांव में है. आरोप है कि उसके संपर्क के जरिए बेंगाबाद के कई युवकों को परीक्षा में पास करवाकर नौकरी दिलाई गई. इसी कड़ी में सीआईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और कई नए तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है.
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले में कई लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है. सीआईडी की टीम द्वारा देर रात की गई कार्रवाई को इसी जांच से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, हिरासत में लिए गए समीर से पूछताछ और बरामद किए गए सामान को लेकर जांच एजेंसी की ओर से फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा