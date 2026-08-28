/JPSC-JSSC भर्ती घोटाला: बेंगाबाद में CID की देर रात छापेमारी, ASO समीर उर्फ शालू हिरासत में

JPSC Scam News: जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती घोटाले को लेकर रांची सीआईडी की टीम ने देर रात गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में कार्रवाई की. टीम ने बेंगाबाद निवासी ASO समीर उर्फ शालू को हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि समीर छुट्टी लेकर रांची से बेंगाबाद आया था और बेंगाबाद चौक स्थित अपनी मिठाई की दुकान पर परिजनों के साथ रक्षाबंधन के लिए मिठाई बेच रहा था. इसी दौरान सीआईडी की टीम ने बेंगाबाद पुलिस के सहयोग से दुकान पर छापेमारी कर उसे हिरासत में ले लिया.