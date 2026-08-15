Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का बड़ा ऐलान: 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव, इस्तीफे की मांग तेज

JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का बड़ा ऐलान: 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव, इस्तीफे की मांग तेज

JPSC-JSSC Protest: JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने छात्रों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है. मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 15, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:43 PM IST
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का बड़ा ऐलान: 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव, इस्तीफे की मांग तेज
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का बड़ा ऐलान

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP पप्पू यादव 16 अगस्त को पटना में करेंगे भूख हड़ताल, सम्राट सरकार के खिलाफ मोर्चा
2
3
4
5