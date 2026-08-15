/JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच का बड़ा ऐलान: 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव, इस्तीफे की मांग तेज

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झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन को धार देने के लिए रणनीति पर प्लान बनाया गया है. 15 अगस्त, 2026 शनिवार की देर रात को JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रिफॉर्म मंच ने 20 अगस्त, 2026 को रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है. साथ ही पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
राज्य सरकार को 18 अगस्त तक अल्टीमेटम
JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने कहा कि 16 अगस्त, 2026 दिन रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का राज्य के 24 जिलों में पुतला दहन किया जाएगा. साथ ही पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी मंच की ओर से की गई है. मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त, 2026 तक का अल्टीमेटम दिया है.
सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का करेंगे पुतला दहन-रिफॉर्म मंच
रिफॉर्म मंच का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और वहां डेरा डालकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं, 16 अगस्त, 2026 दिन रविवार को राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है.
सीएम हेमंत सोरेन का मांगा जाएगा इस्तीफा
रिफॉर्म मंच ने कहा है कि अब आंदोलन को भगत सिंह के विचारों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा. मंच के मुताबिक आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक आक्रोशपूर्ण होगा. JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे इस आंदोलन में अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग जुड़ने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ने की संभावना है.
देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त, 2026 से भूख हड़ताल पर
बता दें कि JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त, 2026 से भूख हड़ताल पर हैं. महतो 10 अगस्त को हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. वह 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिसका अब 23वां दिन है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा