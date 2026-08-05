JPSC-JSSC धांधली: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, कहा- 'विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा'

उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में राज्य को करप्शन से बचाना है, JPSC और JSSC संस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो इसके अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव को तुरंत बर्खास्त करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है. साथ ही इन सभी दोषियों पर FIR दर्ज कर इनकी अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है. उन्होंने राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाया. बारिश के मौसम में इस विषम परिस्थिति में छात्र आंदोलन में डटे हुए हैं, ये अपना वाजिब हक-अधिकार मांग रहे हैं परंतु झारखंड सरकार और प्रशासन ने थोड़ी भी मानवीय संवेदना नहीं दिखाई. उल्टा नियम कायदों की आड़ में छात्रों को परेशान किया गया. यह कहीं से भी उचित नहीं है.