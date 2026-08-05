Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JPSC-JSSC धांधली: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, कहा- विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा

JPSC-JSSC धांधली: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, कहा- 'विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा'

बाबूलाल मरांडी ने आंदोलनरत छात्रों से बुधवार को मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो. हम लोग विधानसभा में जोरदार तरीके से मामले को उठाएंगे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:29 PM IST
JPSC-JSSC धांधली: आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी, कहा- 'विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा'
Image Credit: (File Photo) आंदोलनरत छात्रों से मिले बाबूलाल मरांडी

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और पेयजल योजनाओं समेत 17 एजेंड
2
3
4
5