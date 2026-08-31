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JPSC-JSSC धांधली: होटल में लिखी जाती थीं कॉपियां, सॉफ्टवेयर से बदलते थे नंबर, CID जांच में बड़ा खुलासा

जेपीएससी-जेएसएससी घोटाले की जांच में सीआईडी ने सॉफ्टवेयर में हेरफेर से लेकर स्ट्रांग रूम से कॉपियां निकालकर लिखवाने का खुलासा किया है. होटल कॉपियां में लिखी जाती थीं. सॉफ्टवेयर से नंबर बदलते थे.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:26 AM IST
JPSC-JSSC धांधली: होटल में लिखी जाती थीं कॉपियां, सॉफ्टवेयर से बदलते थे नंबर, CID जांच में बड़ा खुलासा
Image Credit: जेपीएससी-जेएसएससी घोटाला (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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