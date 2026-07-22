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JPSC Mains Exam 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्थगित की मुख्य परीक्षा, जानें कारण और आगे की प्रक्रिया

झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को स्थगित कर दिया है. इस संबंध में आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आधिकारिक सूचना दी गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 22, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:14 PM IST
JPSC Mains Exam 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्थगित की मुख्य परीक्षा, जानें कारण और आगे की प्रक्रिया

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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