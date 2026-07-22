/JPSC Mains Exam 2025: झारखंड लोक सेवा आयोग ने स्थगित की मुख्य परीक्षा, जानें कारण और आगे की प्रक्रिया

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झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा-2025 विज्ञापन संख्या-01/2026 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. इस संबंध में आयोग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आधिकारिक सूचना दी गई है. पहले यह परीक्षा 25 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक रांची स्थित कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली थी.
परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथि
आयोग की तरफ से जारी पूर्व कार्यक्रम के अनुसार, इस मुख्य परीक्षा का आयोजन रांची जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित किया जाना था. परीक्षा के अचानक स्थगित होने से शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब नए परीक्षा कार्यक्रम का इंतजार करना होगा.
क्यों स्थगित हुई परीक्षा?
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश का हवाला देते हुए परीक्षा को फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया है.